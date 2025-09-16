VUČIĆ NA VEČERI SA PRIVREDNICIMA: Srbija ima mnogo da nauči od japanskog naroda
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je večeri koju je u njegovu čast priredio generalni direktor Japan Tobacco i predsedavajući Srpsko-japanskim poslovnim klubom Mucuo Ivai.
- Zahvalan gospodinu Mucuo Ivaiu na organizaciji ove večere i susreta sa predstavnicima japanskih kompanija koje već investiraju u Srbiji, kao i sa onima koje razmatraju mogućnost dolaska na naše tržište. Bila je to prilika da se još jednom ukaže na značaj strateškog partnerstva Srbije i Japana i da se dodatno ojača poverenje koje naše zemlje grade kroz ekonomske odnose.
Japanske kompanije svojim ulaganjima značajno doprinose razvoju srpske privrede, otvaranju novih radnih mesta i prenošenju najsavremenijih tehnologija i poslovnih standarda. Njihovo prisustvo u našoj zemlji najbolja je potvrda da Srbija nudi stabilno poslovno okruženje, pouzdane partnere i jasnu viziju razvoja.
Na večeri sam istakao da Srbija ima mnogo da nauči od japanskog naroda i njihovog pristupa poslu, discipline, ozbiljnosti i odgovornosti i da upravo te vrednosti predstavljaju osnov za dalju saradnju. Uveren sam da će japanske investicije u narednom periodu biti još brojnije i da će dodatno doprineti ekonomskom rastu, jačanju bilateralnih odnosa i boljoj budućnosti građana Srbije - objavio je predsednik na Instagramu.
