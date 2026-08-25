VISOKA POZICIJA: Univerzitet u Beogradu među 150 najboljih u svetu za prehrambenu tehnologiju

UNIVERZITET u Beogradu i ove godine beleži visoke pozicije u oblastima povezanim sa poljoprivredom i proizvodnjom hrane - prehrambena tehnologija rangirana je između 101. i 150. mesta u svetu, dok je poljoprivreda u grupi od 201. do 300. mesta, saopštio je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Foto: D. Milovanović

Prema Šangajskoj listi za 2026. godinu (Academic Ranking of World Universities – ARWU), Univerzitet u Beogradu u ukupnom poretku nalazi se između 501. i 600. mesta među najboljim svetskim univerzitetima.

Prehrambena tehnologija drugu godinu među 150 najboljih

Posebno se izdvajaju rezultati u naučnim oblastima koje se izučavaju na Poljoprivrednom fakultetu. Prehrambena tehnologija drugu godinu zaredom nalazi se među 150 najbolje rangiranih u svetu, na poziciji 101–150, dok je oblast poljoprivrede rangirana između 201. i 300. mesta.

Na Poljoprivrednom fakultetu ocenjuju da ovi rezultati potvrđuju kontinuitet i kvalitet naučnoistraživačkog rada nastavnika i istraživača, kao i njihov doprinos međunarodnoj vidljivosti Univerziteta u Beogradu.

Kada je reč o ukupnom plasmanu, UB je ove godine zabeležio nešto slabiju poziciju nego 2025, kada se nalazio u grupi od 401. do 500. mesta. Istovremeno, plasman u oblastima prehrambene tehnologije i poljoprivrede ostao je na istom nivou kao prethodne godine.

(AgroNews)