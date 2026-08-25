PROSEČNA PLATA PREMAŠILA 120.000 dinara: Evo koliko je porasla za godinu dana i šta pokazuju najnovije brojke

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je prosečna neto plata u junu iznosila 120.401 dinar, odnosno 1.026 evra, što je za 9,4 odsto više nego u istom mesecu prošle godine, i istakao da to dovoljno govori da je Srbija na dobrom putu kada je povećanje plata u pitanju.

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Mali je rekao u parlamentu da je 2012. godine pokrivenost prosečne potrošačke korpe prosečnom zaradom bila samo 69,4 odsto, a da je ta pokrivenost za prvih pet meseci ove godine 108,6 odsto.

Mali je u Skupštini Srbije, odgovarajući na izlaganje narodnog poslanika stranke Srbija centar (SRCE) Stefana Janjića, rekao da je to potpuno suprotno od onoga što je on govorio.

- Ja govorim o preciznim ciframa, jer prosečna potrošačka korpa ne sadrži samo kajmak i šta ste vi već naveli, nego sadrži čitav niz drugih namirnica, tako da, rekao bih, zlonamerno je, ako nije baš iz neznanja - naveo je on.

Dodao je da je Vlada, i kada je u pitanju povećanje penzija i minimalne zarade, na dobrom putu da ispuni obećanja koja je dala u okviru programa "Srbija 2027: Skok u budućnost".

- I ono što je, naravno, važno za građane Srbije je da na takav način najbolje pokazujemo opravdanost ove ekonomske politike kada je životni standard građana Srbije u pitanju - rekao je on.

Odgovarajući na izjavu Janjića da jučerašnji navod Malog o pomoći građanima u Danskoj nije tačan i da Srbija pomaže sve građane, a ne samo ugrožene, rekao je da je Skupština Danske zakon o takozvanom prehrambenom čeku, kao program jednokratne finansijske pomoći građanima Danske zbog rasta cena hrane, usvojila 26. februara, a da su vanredni parlamentarni izbori istog dana objavljeni i raspisani za 24. mart.

- Premijerka koja je to objavila istakla je da upravo usvojeni, pošto je neko rekao da nije ni usvojen, prehrambeni ček će da se oseti, i istakla je da je mera namenjena građanima sa najnižim primanjima, pogotovo onima koji su pogođeni visokim cenama hrane. Mi smo nešto slično uradili i sada, zato se zakon i zove pomoć ugroženima, onima koji su ugroženi zbog ove energetske krize i visokih cena goriva koje rastu u svetu zbog rata u Ukrajini - rekao je ministar Mali.

Dodao je da, usled smanjenja akciza, taj iznos povećanja cena i dizela i benzina nije toliko veliki kao u drugim zemljama regiona.

- Podsetiću vas takođe da u Srbiji nije bilo nestašica goriva kao što je u nekim drugim zemljama i Evrope i regiona i sveta bilo. Ipak smo odlučili, s obzirom na veće prihode koje imamo u budžetu, da deo tog novca usmerimo prema građanima, da potvrdimo i pokažemo našu brigu o njima i da, naravno, pomognemo onima koji su najugroženiji. Zato je ovaj program pomoći i usmeren ka penzionerima, dakle našim najstarijim sugrađanima, gde oni sa najnižim primanjima dobijaju najvišu jednokratnu pomoć, onima koji primaju dečiji dodatak, novčanu socijalnu pomoć, borački dodatak i našim borcima - istakao je Mali.

Ocenio je da pomoć ide onima koji su najviše pogođeni ovom krizom, a ne, kako je neko rekao, da svima ide isto.

- Apsolutno ne. Dakle, na pravi način smo analizirali i videli kome je ta pomoć potrebna, na takav način smo i definisali ovaj zakon koji je danas pred vama - poručio je Mali.

(Tanjug)