SRBIJA NA UDARU TOPLOTNOG TALASA: Hitno se oglasio RHMZ, izdato važno upozorenje i za Beograd

NASTAVLjA se toplotni talas, koji će trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice, navodi se u upozorenju za područje Srbije na veoma visoku temperaturu koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

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Očekuje se sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren severni vetar.



U planinskim predelima južne i istočne Srbije posle podne se tek ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

RHMZ upozorava i na to da toplotni talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.

I za Beograd je objavlljeno upozorenje na visoku temperaturu do 2. jula.

Kako se navodi, nastavlja se toplotni talas, koji će na području Beograda za vikend i početkom sledeće sedmice, usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu ali i pojavu tropskih noći. Prognozirana maksimalna temperatura biće u intervalu od 35 do 39 stepeni, a minimalna od 20 do 25 stepeni.

Prema hidrološkom upozorenju, na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Prema poslednjem merenju najtoplije je jutros na Paliću gde je izmereno 26 stepeni, u Somboru i Kikindi 25, dok je najsvežije u Sjenici gde je izmereno 12 stepeni, na Kopaoniku 16, u Dimitrovgradu i Kuršumliji 17 stepeni. U Beogradu je u 7 časova ujutru izmereno 24 stepena.



(Tanjug)