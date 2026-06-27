TENKOVI, AVIONI, RAKETE, DRONOVI - PASULJANSKE LIVADE SE TRESU: Srpska vojska na bojevom gađanju (FOTO/VIDEO)
NA POLIGONU „Pasuljanske livade“ u toku je intenzivna obuka i realizacija gađanja iz savremenih sredstava Vojske Srbije koja su u prethodnom periodu nabavljena ili modernizovana i već se nalaze u operativnoj upotrebi ili u završnim fazama uvođenja u naoružanje.
U realizaciji gađanja učestvuju pripadnici Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i specijalnih snaga Vojske Srbije, kao i instituta u sastavu Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane.
Aktivnostima u završnoj fazi na poligonu danas je prisustvovao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Tom prilikom je sagledao osposobljenost jedinica, organizaciju aktivnosti na terenu i pripremljenost za prikaz sposobnosti u nedelju, 28. juna, kada će građanima biti predstavljeni rezultati intenzivnog procesa opremanja i modernizacije i visok nivo osposobljenosti snaga Vojske Srbije.
On je izrazio zadovoljstvo obučenošću i motivisanošću pripadnika Vojske Srbije i prikazanim mogućnostima novouvedenih i modernizovanih sredstava, čijim je uvođenjem u operativnu upotrebu Vojska Srbije unapredila postojeće i dostigla nove sposobnosti.
General Mojsilović je ranije danas obišao vojni aerodrom „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, gde su u toku pripreme za prikaz sredstava i sistema koji učestvuju u gađanju i ubojnih sredstava kojima se na „Pasuljanskim livadama“ ove nedelje dejstvuje po ciljevima na zemlji i u vazduhu.
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