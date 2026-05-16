Društvo

PROMENLJIVO OBLAČNO I NESTABILNO: Danas kiša, popodne grad i olujni vetar

В.Н.

16. 05. 2026. u 07:14

U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana biti izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja.

ПРОМЕНЉИВО ОБЛАЧНО И НЕСТАБИЛНО: Данас киша, поподне град и олујни ветар

Foto: Cavan Images, Cavan Images/Alamy/Profimedia

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), samo će ujutro i delom pre podne na jugoistoku Srbije biti pretežno sunčano.

Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju, a uveče i tokom noći u skretanju na zapadni. Najniža temperatura kretaće se od 9 do 16 stepeni, a najviša od 18 do 24 stepeni.

Uveče i tokom noći sa juga i jugozapada očekuje se kratkotrajno razvedravanje.

I u Beogradu će biti promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u drugom delu dana u pojedinim delovima grada mogu biti i izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja.

Ujutro će duvati slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će tokom dana biti u pojačanju, a uveče u skretanju na zapadni.

Najniža temperatura biće oko 16, a najviša oko 21 stepen.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 23. maja, u nedelju će biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom.

Najviše padavina očekuje se u Vojvodini, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok će na jugu i jugozapadu padavina biti znatno manje.

Duvaće umeren i jak, na udare olujni severozapadni vetar, a maksimalna temperatura u većini mesta biće od 12 do 16 stepeni.

U ponedeljak i utorak biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo.

Od srede do kraja sedmice biće promenljivo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i sa dnevnim temperaturama od 19 do 23 stepena, na istoku i do 25 stepeni.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Srbija pobeđuje: Veličanstven video iz Kragujevca

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DRŽAVA SKIDA ZABORAV SA NESTALIH U RATOVIMA: Regulišu se prava osoba čija je sudbina nepoznata i njihovih porodica
Društvo

0 0

DRŽAVA SKIDA ZABORAV SA NESTALIH U RATOVIMA: Regulišu se prava osoba čija je sudbina nepoznata i njihovih porodica

DECA nestalih imaće prednost prilikom zapošljavanja, porodice će dobijati mesečne ili godišnje nadoknade, imaće socijalnu i zdravstvenu zaštitu, pomagaće im se pri rešavanju stambenog pitanja, a moći će da računaju i na institucionalnu pomoć u trenutku identifikacije nestalih članova i pravo na dostojanstvenu sahranu posmrtnih ostataka...

16. 05. 2026. u 07:00

Kolonija u LJubičevu - Tačka susreta diplomatije, privrede i kulturnog nasleđa
Društvo

0 0

Kolonija u LJubičevu - Tačka susreta diplomatije, privrede i kulturnog nasleđa

U autentičnom ambijentu Ljubičeva, gde se vekovima susreću tradicija, kultura i identitet istočne Srbije, danas je održan Diplomatski dan u sklopu kolonijje narodnog veza u organizaciji udruženja Etno mreža, i uz podršku Grada Požarevca. Više od 20 članica Etno mreže je kroz rukotvorine rađene u tehnici tradicionalnog veza, predstavilo nasleđe staro hiljadama godina.

15. 05. 2026. u 22:06

Politika
Tenis
Fudbal
I TREBA DA VOLI MLAĐE, ŠTA ĆE JOJ DEDE: Progovorile Darine komšije - otkrile s kim je viđaju

I TREBA DA VOLI MLAĐE, ŠTA ĆE JOJ DEDE: Progovorile Darine komšije - otkrile s kim je viđaju