PROMENLJIVO OBLAČNO I NESTABILNO: Danas kiša, popodne grad i olujni vetar

U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana biti izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), samo će ujutro i delom pre podne na jugoistoku Srbije biti pretežno sunčano.

Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju, a uveče i tokom noći u skretanju na zapadni. Najniža temperatura kretaće se od 9 do 16 stepeni, a najviša od 18 do 24 stepeni.

Uveče i tokom noći sa juga i jugozapada očekuje se kratkotrajno razvedravanje.

I u Beogradu će biti promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u drugom delu dana u pojedinim delovima grada mogu biti i izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja.

Ujutro će duvati slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će tokom dana biti u pojačanju, a uveče u skretanju na zapadni.

Najniža temperatura biće oko 16, a najviša oko 21 stepen.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 23. maja, u nedelju će biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom.

Najviše padavina očekuje se u Vojvodini, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok će na jugu i jugozapadu padavina biti znatno manje.

Duvaće umeren i jak, na udare olujni severozapadni vetar, a maksimalna temperatura u većini mesta biće od 12 do 16 stepeni.

U ponedeljak i utorak biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo.

Od srede do kraja sedmice biće promenljivo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i sa dnevnim temperaturama od 19 do 23 stepena, na istoku i do 25 stepeni.

(Tanjug)

