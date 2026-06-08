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KATASTROFA, IMA MRTVIH: Razoran zemljotres jačine 7,8 Rihtera rušio zgrade kao kule od karata (VIDEO)

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08. 06. 2026. u 07:35

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Najmanje 12 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Rihterovoj skali koji je danas pogodio Filipine.

КАТАСТРОФА, ИМА МРТВИХ: Разоран земљотрес јачине 7,8 Рихтера рушио зграде као куле од карата (ВИДЕО)

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Povređeno je više od 200 ljudi, prenosi Asošiejted pres.

Preliminarna procena je da je zemljotres oštetio 37 objekata, mahom prodajnih, od kojih su neki uništeni u potpunosti.

Upozorenje na opasnost od cunamija izdato je i na Filipinima i u Indoneziji.

U Indoneziji je u međuvremenu ukinuto, dok je na Filipinima i dalje na snazi.

U te dve zemlje zabeleženi su talasi od cunamija i do 80 centimetara.

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 45 kilometara, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema navodima očevidaca objavljenim sa sajtu EMSC, potres se osetio izuzetno snažno i trajao je dugo.

Nakon glavnog potresa, usledilo je još šest naknadnih, u rasponu od 5,8 do 6,5 stepeni Rihterove skale.

(Tanjug)

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