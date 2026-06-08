KATASTROFA, IMA MRTVIH: Razoran zemljotres jačine 7,8 Rihtera rušio zgrade kao kule od karata (VIDEO)

Najmanje 12 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Rihterovoj skali koji je danas pogodio Filipine.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Povređeno je više od 200 ljudi, prenosi Asošiejted pres.

Another video captures the Jollibee building collapse in General Santos, Philippines following powerful earthquake. No word on casualties. https://t.co/LJEVl0qTjC pic.twitter.com/DgixNijwoY — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026

Preliminarna procena je da je zemljotres oštetio 37 objekata, mahom prodajnih, od kojih su neki uništeni u potpunosti.

A 7.8-magnitude earthquake in the Philippines has killed at least one person, collapsing buildings, and sparking tsunami warnings across the region.



Authorities in the Philippines and Indonesia urged residents in affected coastal regions to move to higher ground immediately… pic.twitter.com/YrFu8HXFxx — AFP News Agency (@AFP) June 8, 2026

Upozorenje na opasnost od cunamija izdato je i na Filipinima i u Indoneziji.

U Indoneziji je u međuvremenu ukinuto, dok je na Filipinima i dalje na snazi.

U te dve zemlje zabeleženi su talasi od cunamija i do 80 centimetara.

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 45 kilometara, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

A 7.8-magnitude earthquake today, June 8, 2026, caused multiple building collapses and extensive damage in General Santos, Mindanao, Philippines. pic.twitter.com/ortl6Myp5L — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026

Prema navodima očevidaca objavljenim sa sajtu EMSC, potres se osetio izuzetno snažno i trajao je dugo.

Nakon glavnog potresa, usledilo je još šest naknadnih, u rasponu od 5,8 do 6,5 stepeni Rihterove skale.

(Tanjug)