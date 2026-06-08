KATASTROFA, IMA MRTVIH: Razoran zemljotres jačine 7,8 Rihtera rušio zgrade kao kule od karata (VIDEO)
Najmanje 12 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Rihterovoj skali koji je danas pogodio Filipine.
Povređeno je više od 200 ljudi, prenosi Asošiejted pres.
Preliminarna procena je da je zemljotres oštetio 37 objekata, mahom prodajnih, od kojih su neki uništeni u potpunosti.
Upozorenje na opasnost od cunamija izdato je i na Filipinima i u Indoneziji.
U Indoneziji je u međuvremenu ukinuto, dok je na Filipinima i dalje na snazi.
U te dve zemlje zabeleženi su talasi od cunamija i do 80 centimetara.
Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 45 kilometara, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Prema navodima očevidaca objavljenim sa sajtu EMSC, potres se osetio izuzetno snažno i trajao je dugo.
Nakon glavnog potresa, usledilo je još šest naknadnih, u rasponu od 5,8 do 6,5 stepeni Rihterove skale.
(Tanjug)
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