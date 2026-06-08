Košarka

CELA HRVATSKA JE ZGROŽENA! Bruka i sramota usred Zagreba i to baš 7. juna

Новости онлине

08. 06. 2026. u 06:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMILE scene u Zagrebu!

ЦЕЛА ХРВАТСКА ЈЕ ЗГРОЖЕНА! Брука и срамота усред Загреба и то баш 7. јуна

Foto: Pixabay/ strgars

Utakmica između Cibone i Zadra, koja je mogla da bude ključna u borbi za titulu prvaka Hrvatske, prekinuta je tokom druge četvrtine zbog incidenata na tribinama u "Draženovom domu". I to baš na dan kada je poginuo Dražen Petrović po kome se i zove dvorana u Zagrebu. 

Situacija je pretila da preraste u ozbiljniji sukob, ali je brza intervencija specijalnih policijskih snaga sprečila dalje nerede i moguću eskalaciju.

Prema dostupnim informacijama, pripadnici interventne policije reagovali su na vreme i sprečili širenje sukoba među navijačima.

Navijači Zadra, okupljeni u grupi Tornado Zadar, stigli su u dvoranu sa zakašnjenjem zbog velikih saobraćajnih zastoja na autoputu A1 ka Zagrebu, koji su nastali po završetku produženog vikenda. U dvoranu su ušli tek tokom druge četvrtine, otprilike pet minuta pre odlaska ekipa na poluvreme.

Utakmica se nastavila, a Cibona je uspela da savlada Zadar rezultatom 73:67 i izbori odlučujuću, petu utakmicu za šampiona Hrvatske.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA IZNENAĐENA! Nije očekivala da će Novak Đoković ovo da uradi

RUSIJA IZNENAĐENA! Nije očekivala da će Novak Đoković ovo da uradi