CELA HRVATSKA JE ZGROŽENA! Bruka i sramota usred Zagreba i to baš 7. juna

NEMILE scene u Zagrebu!

Foto: Pixabay/ strgars

Utakmica između Cibone i Zadra, koja je mogla da bude ključna u borbi za titulu prvaka Hrvatske, prekinuta je tokom druge četvrtine zbog incidenata na tribinama u "Draženovom domu". I to baš na dan kada je poginuo Dražen Petrović po kome se i zove dvorana u Zagrebu.

Situacija je pretila da preraste u ozbiljniji sukob, ali je brza intervencija specijalnih policijskih snaga sprečila dalje nerede i moguću eskalaciju.

Prema dostupnim informacijama, pripadnici interventne policije reagovali su na vreme i sprečili širenje sukoba među navijačima.

Navijači Zadra, okupljeni u grupi Tornado Zadar, stigli su u dvoranu sa zakašnjenjem zbog velikih saobraćajnih zastoja na autoputu A1 ka Zagrebu, koji su nastali po završetku produženog vikenda. U dvoranu su ušli tek tokom druge četvrtine, otprilike pet minuta pre odlaska ekipa na poluvreme.

Utakmica se nastavila, a Cibona je uspela da savlada Zadar rezultatom 73:67 i izbori odlučujuću, petu utakmicu za šampiona Hrvatske.