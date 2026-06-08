CELA HRVATSKA JE ZGROŽENA! Bruka i sramota usred Zagreba i to baš 7. juna
NEMILE scene u Zagrebu!
Utakmica između Cibone i Zadra, koja je mogla da bude ključna u borbi za titulu prvaka Hrvatske, prekinuta je tokom druge četvrtine zbog incidenata na tribinama u "Draženovom domu". I to baš na dan kada je poginuo Dražen Petrović po kome se i zove dvorana u Zagrebu.
Situacija je pretila da preraste u ozbiljniji sukob, ali je brza intervencija specijalnih policijskih snaga sprečila dalje nerede i moguću eskalaciju.
Prema dostupnim informacijama, pripadnici interventne policije reagovali su na vreme i sprečili širenje sukoba među navijačima.
Navijači Zadra, okupljeni u grupi Tornado Zadar, stigli su u dvoranu sa zakašnjenjem zbog velikih saobraćajnih zastoja na autoputu A1 ka Zagrebu, koji su nastali po završetku produženog vikenda. U dvoranu su ušli tek tokom druge četvrtine, otprilike pet minuta pre odlaska ekipa na poluvreme.
Utakmica se nastavila, a Cibona je uspela da savlada Zadar rezultatom 73:67 i izbori odlučujuću, petu utakmicu za šampiona Hrvatske.
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