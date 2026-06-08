Politika

VUČIĆ SE VEČERAS OBRAĆA NACIJI: Predsednik Srbije o svim najvažnijim temama

T.J.

08. 06. 2026. u 10:58

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, biće gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink večeras od 18.30.

ВУЧИЋ СЕ ВЕЧЕРАС ОБРАЋА НАЦИЈИ: Председник Србије о свим најважнијим темама

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Vučić će u centralnoj informativnoj emisiji TV Pink govoriti o ključnim aktuelnim temama u zemlji i svetu, s posebnim osvrtom na međunarodne odnose i poziciju Srbije u aktuelnim geopolitičkim okolnostima.

U fokusu večerašnjeg razgovora biće nedavna poseta Kini i njeni rezultati, uključujući nove investicije i jačanje strateškog partnerstva dve zemlje, kao i međunarodna pozicija Srbije u svetlu aktuelnih geopolitičkih dešavanja.

Predsednik će govoriti i o velikoj pažnji koju su njegove aktivnosti izazvale u međunarodnoj javnosti, nakon što je njegov intervju podelio Donald Tramp, kao i o izveštavanju vodećih svetskih medija o Srbiji.

Biće reči i o susretima sa evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija – Zapadni Balkan u Tivtu, kao i o najvažnijim političkim i ekonomskim izazovima koji očekuju Srbiju u narednom periodu.

Očekuje se da će u razgovoru biti reči i o unutrašnjopolitičkim pitanjima, ekonomskim kretanjima i prioritetima državne politike u narednom periodu.

BONUS VIDEO: "ŽIVELA SRBIJA!" Snažna Vučićeva poruka našoj omladini koja u Kini uči o robotima

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