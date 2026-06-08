VUČIĆ SE VEČERAS OBRAĆA NACIJI: Predsednik Srbije o svim najvažnijim temama
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, biće gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink večeras od 18.30.
Vučić će u centralnoj informativnoj emisiji TV Pink govoriti o ključnim aktuelnim temama u zemlji i svetu, s posebnim osvrtom na međunarodne odnose i poziciju Srbije u aktuelnim geopolitičkim okolnostima.
U fokusu večerašnjeg razgovora biće nedavna poseta Kini i njeni rezultati, uključujući nove investicije i jačanje strateškog partnerstva dve zemlje, kao i međunarodna pozicija Srbije u svetlu aktuelnih geopolitičkih dešavanja.
Predsednik će govoriti i o velikoj pažnji koju su njegove aktivnosti izazvale u međunarodnoj javnosti, nakon što je njegov intervju podelio Donald Tramp, kao i o izveštavanju vodećih svetskih medija o Srbiji.
Biće reči i o susretima sa evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija – Zapadni Balkan u Tivtu, kao i o najvažnijim političkim i ekonomskim izazovima koji očekuju Srbiju u narednom periodu.
Očekuje se da će u razgovoru biti reči i o unutrašnjopolitičkim pitanjima, ekonomskim kretanjima i prioritetima državne politike u narednom periodu.
BONUS VIDEO: "ŽIVELA SRBIJA!" Snažna Vučićeva poruka našoj omladini koja u Kini uči o robotima
Preporučujemo
VUČIĆ ČESTITAO BASKETAŠIMA MEDALjU: Ponosni smo na vas
07. 06. 2026. u 21:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RASPADA SE PARTNERSTVO SA PUTINOM: Ukrajina dobila ključnog saveznika u NATO-u
PRE otprilike deset godina, rat u Siriji pomogao je da se stvori neočekivano partnerstvo na Bliskom istoku između Turske i Rusije. Međutim, ono se sada raspada, tvrdi Njujork tajms. Naime, Turska snažno pomaže Ukrajini da stvori uporište u delu sveta gde je ruski predsednik Vladimir Putin ranije uživao značajan uticaj.
08. 06. 2026. u 09:25
"AKO KORISTIŠ MEGAFON, ONDA TO NEMOJ NAZIVATI PISMOM" Peskov oštro o Zelenskom: Da je zaista želeo da ga preda Putinu, mogao je to da učini
DA je Vladimir Zelenski zaista želeo da preda pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, mogao je to jednostavno da učini, bez javnog objavljivanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
07. 06. 2026. u 13:37
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)