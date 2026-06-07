DOŠAO JE I TAJ DAN: Saša Zverev osvaja prvi grend slem u karijeri!

VERUJEMO u nemačkog tenisera koji će od 15 časova imati priliku da na "Filip Šatrijeu" protiv Flavija Kobolija osvoji svoj prvi grend slem u karijeri.

Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Dugo osporavani Zverev po mnogima godinama već podbacuje jer i dalje nije osvojio nijedan grend slem, mada ta zamerka često i nije fer ako se uzme u obzir kakva je finala igrao.

Svakako je najveću priliku imao protiv Tima na Ju-Es Openu kada je ispustio prednost od 2:0 u setovima, ali nakon toga su usledili porazi od Alkaraza na Rolan Garosu, odnosno Sinera na Australijan Openu.

Tu se nema šta zameriti Zverevu, a posebno je blizu bio protiv Alkaraza kada je pružio ogroman otpor i bio poražen u pet setova.

Takođe, ne sme se zaboraviti da momak rođen u Hamburgu ima osvojene Olimpijske igre, a upravo je skoro na to podsetio kada je izjavio da ih ne bi menjao ni za jedan grend slem.

Kako je sudbina htela,priliku da pokaže nevernim tomama da ima kvalitet da osvoji jedan od četiri velika turnira u tenisu otvorila mu se na ovogodišnjem Rolan Garosu, kada je nakon šokantnog raspada Sinera protiv Huan Manuel Serundola postao prvi favorit za osvajanje drugog ovosezonskog grend slema.

Saša nikada do sada nije bio u takvoj poziciji i sve što je pokazao tokom ovog turnira govori da mu to i te kako godi, rutinski je pobeđivao svoje rivale, a na putu do finala ispustio je samo dva seta, protiv Alisa i Menšika.

Igra na izuzetno visokom nivou i ako ponovo bude prikazao takvu igru na današnjem duelu, velike su šanse da dođe do prvog grend slema u karijeri.

Protivnik mu je Flavio Koboli koji igra najbolji tenis u karijeri, iskoristio je ispadanje nekih velikih favorita u njegovom delu žreba i došao je do svog prvog grend slem finala.

Italijan je takođe ispustio samo dva seta do sada, protiv Svajde i Ože Alijasima, a treba istaći i da je "preskočio" polufinalni meč protiv Arnaldija zbog zdravstvenih problema njegovog zemljaka, tako da je imao dodatni dan odmor pred današnje finale.

Doduše, treba biti realan i reći da do sada nije igrao protiv igrača na nivou Zvereva i jasno je zašto ga bukmejkeri smatraju za velikog autsajdera na ovom meču.

Na ruku mu ne ide istorijat međusobnih duela, 3:1 za Zvereva, mada je ove sezone skor izjednačen, 1:1, a zanimljivo je da su oba meča odirali na šljaci, u Minhenu i Madridu.

Takođe, treba istaći da su se prošle godine susreli u četvrtom kolu Rolan Garosa i da je tada Nemac bio ubedljiv, 3:0 u setovima uz samo devet osvojenih gemova Kobolija.

Zverev zna da bolju priliku od ove neće imati, igra na visokom nivou, ponovo pokazuje da mu je šljaka najbolja podloga i očekujemo da to kruniše još jednim dominantnim izdanjem protiv pet godina mlađeg Italijana.

NAŠ TIP: F. Koboli - A. Zverev hendikep setova 2 (1.5) (kvota 1.50)

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