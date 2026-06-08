ŠAMPION SAM I TO MI NIKO NE MOŽE ODUZETI: Zverev priznao da bi potpuno izgubio veru u sebe da nije osvojio Rolan Garos

Novinare na Rolan Garosu je zanimalo da li će Aleksandar Zverev, posle osvajanja titule, da promeni način na koji pristupa grend slemovima.

Foto: Goran Čvorović

Izveštači su želeli da saznaju da li će nemačkog tenisera Kup musketara učini slobodnijim i rasterećenijim u igri.

- Možda! Na mastersima mi se to dogodilo veoma rano. Prvi sam osvojio sa 20 godina, a posle toga još mnogo njih. Dakle, to rasterećenje sam na tom nivou osetio veoma brzo. Na grend slemovima je trajalo mnogo duže – kaže Zverev.

Ali, svestan je velike promene.

- Sada, šta god da se dogodi, zauvek ću biti grend slem šampion i to mi niko ne može oduzeti. Možda mi to zaista donese određenu slobodu. Možda ću biti malo smireniji kada budem igrao finala, jer čak i ako ga izgubim, i dalje ću biti Gren slem šampion.

Ovaj trofej mu, kaže, mnogo znači.

- Da sam izgubio ovo finale, moje samopouzdanje bi ozbiljno palo! Sada, kada sam pobedio, osećam da mogu to da uradim ponovo!