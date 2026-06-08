ŠAMPION SAM I TO MI NIKO NE MOŽE ODUZETI: Zverev priznao da bi potpuno izgubio veru u sebe da nije osvojio Rolan Garos
Novinare na Rolan Garosu je zanimalo da li će Aleksandar Zverev, posle osvajanja titule, da promeni način na koji pristupa grend slemovima.
Izveštači su želeli da saznaju da li će nemačkog tenisera Kup musketara učini slobodnijim i rasterećenijim u igri.
- Možda! Na mastersima mi se to dogodilo veoma rano. Prvi sam osvojio sa 20 godina, a posle toga još mnogo njih. Dakle, to rasterećenje sam na tom nivou osetio veoma brzo. Na grend slemovima je trajalo mnogo duže – kaže Zverev.
Ali, svestan je velike promene.
- Sada, šta god da se dogodi, zauvek ću biti grend slem šampion i to mi niko ne može oduzeti. Možda mi to zaista donese određenu slobodu. Možda ću biti malo smireniji kada budem igrao finala, jer čak i ako ga izgubim, i dalje ću biti Gren slem šampion.
Ovaj trofej mu, kaže, mnogo znači.
- Da sam izgubio ovo finale, moje samopouzdanje bi ozbiljno palo! Sada, kada sam pobedio, osećam da mogu to da uradim ponovo!
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