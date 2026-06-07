MAĐAR IZAŠAO NA BALKON DA POZDRAVI NAROD: Doživeo veliki šok i neprijatnost (VIDEO)
AKTUELNI premijer Mađarske Peter Mađar, doživeo je veliku neprijatnost prilikom obraćanja građanstvu.
Novi mađarski premijer Peter Mađar proživeo je pravi politički pakao i javno poniženje.
Kada je premijer izašao na balkon kako bi se obratio javnosti i dao zvaničnu izjavu, dočekao ga je nezapamćen gnev naroda koji se okupio na ulicama ispod zgrade.
Umeto aplauza, čim se pojavio na balkonu, prostorom je odjeknuo zaglušujući talas zvižduka, uvreda i opšteg negodovanja besnih građana koji su mu ekspresno sasekli govor.
Atmosfera podno balkona u Budimpešti dovedena je do usijanja, a okupljeni narod je jasno stavio do znanja da se oseća prevareno i izdano od strane nove vlasti.
Protest je usledio nakon što su Mađar i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen postigli dogovor o bliskoj saradnji u primeni novog Pakta o migracijama i azilu Evropske unije.
Ovim sporazumom nova mađarska vlada se obavezala da će raditi zajedno sa Evropskom komisijom na implementaciji zajedničkih evropskih pravila o migracijama.
Ovaj dogovor je deo šireg političkog sporazuma postignutog krajem maja 2026. godine, kojim je otvoren put za deblokadu više od 16 milijardi evra evropskih fondova za Mađarsku.
Čini se da će komšije plakati za Viktorom Orbanom da se vrati, jer kako je krenulo, sudeći i po komentarima koji kruže društvenim mrežama, novi premijer Mađarske neće izdržati na vlasti ni godinu dana.
Kako je to izgledalo, možete pogledati u videu koji sledi:
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MAĐAR IZAŠAO NA BALKON DA POZDRAVI NAROD: Doživeo veliki šok i neprijatnost (VIDEO)
AKTUELNI premijer Mađarske Peter Mađar, doživeo je veliku neprijatnost prilikom obraćanja građanstvu.
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