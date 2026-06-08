OVAJ DAN DONEĆE PREOKRET VREMENA: Temperatura pada za 10 stepeni - stižu pljuskovi i grmljavina

POČETAK sedmice doneće Srbiji sunčano i pravo letnje vreme, uz temperature iznad 30 stepeni, u utorak do 33, a u sredu čak i do 34°C.

Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se posle podne uglavnom u planinama na jugu i jugozapadu Srbije.

Prema prognozi Đorđa Đurića, od četvrtka se očekuje osetno svežije, temperatura u padu i za 10 stepeni.

Očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uz izraženije padavine u petak.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Ponegde se očekuju i grmljavinke oluje sa gradom, uz olujni vetar, jake gromove i obilne pljuskove.

Foto: by Joel Holland on Unsplash

Prema kraju sedmice ponovo toplije.

(Telegraf)

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