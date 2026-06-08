RASPADA SE PARTNERSTVO SA PUTINOM: Ukrajina dobila ključnog saveznika u NATO-u

PRE otprilike deset godina, rat u Siriji pomogao je da se stvori neočekivano partnerstvo na Bliskom istoku između Turske i Rusije. Međutim, ono se sada raspada, tvrdi Njujork tajms. Naime, Turska snažno pomaže Ukrajini da stvori uporište u delu sveta gde je ruski predsednik Vladimir Putin ranije uživao značajan uticaj.

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Partnerstvo između Putina i predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana zapravo je oduvek bilo dvosmisleno, a jedno vreme se čak činilo da bi ih rat u Siriji mogao uvući u direktan sukob.

Ankara je podržavala pobunjenike koji su želeli da svrgnu Bašara al Asada, dok je Moskva intervenisala kako bi ga podržala. Međutim, na kraju su obe sile našle kompromis.

Kako je Sirija spojila Moskvu i Ankaru

Na primer, kada je Turska 2016. godine pokrenula upad u severnu Siriju, to je mogla da učini samo zato što joj je to dozvolila Rusija, koja je u to vreme kontrolisala sirijski vazdušni prostor. Turska je, sa druge strane, nametnula ograničenja pomoći pobunjenicima.

Takvi aranžmani odražavali su razumevanje dve strane koje su jačale svoj uticaj ili tolerisale prisustvo jedna druge na obostranu korist.

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Za Putina, korist je bila turska saglasnost sa Rusijom koja nastoji da potvrdi svoju moć u Siriji i drugde na Bliskom istoku. Erdogan je, s druge strane, imao korist od regionalnog saveznika u trenutku kada su mu odnosi sa NATO bili napeti.

U početku je Erdogan bio mlađi partner, ali je rat u Ukrajini promenio ravnotežu. Izolovan od Zapada, Putin se sve više oslanjao na turskog predsednika, koji je odbio da se pridruži sankcijama Zapada. Turska je postala središte ruske trgovine, investicija i energetskih tokova, a Ankara je imala sve veći uticaj.

Pad Asada promenio odnose snaga

Prava prekretnica u partnerstvu dogodila se kada je Al Asad svrgnut krajem 2024. godine, a Rusija, zaglavljena u Ukrajini, nije mu pritekla u pomoć. Umesto toga, Moskva je brzo reagovala i pokušala da uspostavi veze sa privremenim sirijskim liderom Ahmedom al Šaraom i nastavi da snabdeva zemlju naftom.

Rusi su se našli u poziciji da moraju da pregovaraju sa vladom u kojoj su ljudi koje su godinama bombardovali, dok se Turska, koja je podržavala pobunjenike, pojavila kao nova dominantna sila.

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Drugim rečima, za Tursku je to prilika da se repozicionira kao ključni saveznik NATO, rebalansira svoj odnos sa Rusijom i pomogne Ukrajini da stvara nove odnose na Bliskom istoku.

U aprilu je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, putujući turskim državnim avionom, prvi put posetio Siriju kako bi razgovarao sa Al Šaraom i turskim ministrom spoljnih poslova o vojnoj i energetskoj saradnji.

Ukrajina ulazi u prostor koji je nekada kontrolisala Moskva

Turska je uključena u obnovu sirijske vojske, a za Ukrajinu je to prilika da doprinese svojom stručnošću u vojnoj proizvodnji i ratovanju dronovima, oblikovanom godinama rata sa Rusijom, dok istovremeno gradi odnos sa zemljom koja je nekada bila u fokusu Moskve.

Ukrajina već kapitalizuje na iranskom ratu, negujući vojne veze sa zalivskim državama. Zelenski je brzo nastojao da iskoristi ukrajinsko iskustvo, šaljući timove protivvazdušne odbrane u Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Turska, koja ima snažne vojne veze sa Zalivom, vidi rastuću ulogu Ukrajine kao doprinos odnosima Ankare, što će joj omogućiti da proširi ono što nudi. Za Rusiju, koja je godinama razvijala bliže ekonomske i bezbednosne veze sa zalivskim monarhijama, ova promena predstavlja još jedan korak unazad.

Ukrajini su preko potrebni saveznici i izvori prihoda, a ulazak na Bliski istok učvrstiće njenu ulogu pružaoca bezbednosti. To što Erdogan pomaže da se Ukrajini otvore vrata jasno naglašava Putinovu sve manju sposobnost projektovanja globalne moći i pokazuje koliko se toga promenilo.

Jasno je da Ankara više ne balansira između Moskve i NATO, već okreće teren protiv Putina. Pad Rusije dao je Turskoj, nakon decenija pokoravanja Moskvi, slobodu da sledi svoje interese, a od toga korist ima i Ukrajina.

(Jutarnji)