ANTIĆ RAZNEO BLOKADERE: Hoće da vode Srbiju, a mrze crkvu i ćirilicu! Vernike proglašavaju omađijanima, a crkve bi da pretvaraju u pabove

PROFESOR Filozofskog fakulteta u Beogradu, Čedomir Antić, gostovao je u emisiji na TV Prva, gde je govorio o aktuelnim društvenim i političkim temama, odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, studentskim blokadama, kao i o, kako je naveo, rastućim podelama u društvu.

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Govoreći o kritikama upućenim građanima koji su u velikom broju stajali u redovima ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili svetinji, Antić je ocenio da takve reakcije dolaze upravo od onih koji su, prema njegovim rečima, svesni značaja crkve i ćirilice za nacionalni identitet.

- Te uvrede dolaze upravo od onih koji znaju da je jedan od stubova identiteta crkva i ćirilica. Kako je rekao Matija Bećković, kada dođe okupator, on najpre napadne crkvu i kulturu, odnosno ćirilicu. Neobično je da danas imamo ljude koji se predstavljaju kao Srbi, žele da vode Srbiju, a istovremeno pokazuju netrpeljivost prema crkvi i ćirilici - rekao je Antić.

On je ocenio da su redovi vernika ispred Hrama Svetog Save pokazatelj jedinstva u vremenu dubokih društvenih podela.

PROFESOR ANTIĆ O NAPADIMA BLOKADERA NA NAROD ISPRED HRAMA SVETOG SAVE: "Hoće da vode Srbiju a mrze Crkvu i ćirilicu!"



"Te uvrede dolaze upravo od onih koji znaju da je jedan od stubova identiteta crkva i ćirilica. Kako je rekao Matija Bećković, uvek kad dođe okupator on napadne… pic.twitter.com/hntrMxf7qp — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) June 6, 2026

- Ti redovi ispred Hrama su trijumf. U vremenu kada se Srbija deli na različite načine, kada pojedini poručuju da izbori neće rešiti probleme i da će se stvari rešavati mimo demokratskih procedura, ovde postoji nešto što je iznad politike. To je velika stvar - poručio je profesor.

Kritike na račun izjava o verskim običajima

Antić se osvrnuo i na izjave profesorke Marije Vasić, navodeći da ne prihvata poređenja poštovanja svetinja sa magijskim ritualima.

- Nemam ništa protiv da svako iznese svoje mišljenje. Ali ne mogu da prihvatim ideje koje vode ukidanju demokratije, situaciji u kojoj na univerzitetima dominiraju ilegalni plenumi i gde iza takvih procesa stoje ljudi koji nikome nisu odgovorni. A kada ni to nije dovoljno, onda se građani koji stoje u redovima ispred Hrama nazivaju mnogobošcima i ljudima koji veruju u magijske rituale - rekao je Antić.

ČEDOMIR ANTIĆ PORUČIO BLOKADERKI MARIJI VASIĆ: "Poredili ste pojas Presvete Bogorodice sa magijskim ritualima?! VI NEMATE POJMA!"



​"Ja nemam ništa protiv da neko ponudi kako god hoće ponudu. Ali da ukine demokratiju, da nas dovede u situaciju da na našim univerzitetima vladaju… pic.twitter.com/h35w46qTyj — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) June 6, 2026

Prema njegovim rečima, takve ocene pokazuju nerazumevanje osnovnih pojmova iz sociologije religije.

- Postoji jasna razlika između poštovanja ikone ili predmeta vezanog za svetitelja i šamanskih ili magijskih talismana. Neko može biti obrazovan i istovremeno biti vernik - istakao je on.

"Građani nisu omađijani"

Govoreći o odnosu dela organizatora protesta prema građanima koji su prisustvovali velikom okupljanju na Slaviji, Antić je ocenio da se prema tim ljudima postupa sa dozom potcenjivanja.

- Vođe blokada ponašaju se prema ljudima koji su bili na Slaviji kao da su njihova svojina, a prema samim učesnicima protesta kao da su omađijani. To pokazuje određeni odnos prema građanima koji imaju pravo na sopstveno mišljenje i izbor - naveo je profesor.

PROF. ANTIĆ: "Vođe blokadera se prema ljudima koji su bili na Slaviji ponašaju kao da su novac kog imaju u džepu a ljudi koji su bili na tom protestu kao da su omađijani!" pic.twitter.com/YRLEymshSw — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) June 6, 2026

O Dinku Gruhonjiću

Antić je tokom gostovanja govorio i o Dinku Gruhonjiću, iznoseći oštre kritike na njegov račun.

- Reč je o čoveku koji je više puta iznosio veoma teške kvalifikacije na račun srpskog naroda. To je osoba koja je svoju profesionalnu i životnu priliku pronašla ovde, a istovremeno pokazuje izrazitu netrpeljivost prema narodu sa kojim živi - rekao je Antić.

On je posebno kritikovao ideju koju pripisuje Gruhonjiću, a koja se odnosi na prenamenu crkvenih objekata.

ČEDOMIR ANTIĆ REKAO SUŠTINU O IDEOLOGU BLOKADERA - DINKU GRUHONJIĆU:



"On je šovinista hrvatski i bosanskohercegovački, koji se ponosi se što se zove isto kao čovek koji je vodio koncentracioni logor! Pre toga kaže da Srbi imaju uska čela, male noge, da je to narod genocidan i… pic.twitter.com/416g7NuFgT — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) June 6, 2026

- Kada neko govori o tome da bi od crkava trebalo praviti pabove, postavlja se pitanje zašto bi takve ideje trebalo da budu prihvaćene kao društveni ideal. Ko je stvorio toliku količinu mržnje i netrpeljivosti? Takva atmosfera nije postojala pre deset godina - ocenio je Antić.

Poređenje Srbije i Hrvatske

Govoreći o političkim prilikama u regionu, Antić je naveo da deo građana Srbije ima legitimnu želju za promenom vlasti, ali da se takve promene moraju odvijati kroz demokratske procese.

- Voleo bih da se vlast menja na svakih pet godina. Međutim, kada pogledamo Hrvatsku, vidimo sistem u kojem je politička konkurencija znatno drugačija nego u Srbiji. U Hrvatskoj ne postoji prostor za kritiku vlasti kakvu danas iznosi deo opozicije u Srbiji - rekao je Antić.

ČEDOMIR ANTIĆ: "Hrvatska je jednopartijska država, tamo opozicija ne sme da govori protiv vlasti ono što govori srpska opozicija Vučiću!"



​"Dakle, jedan deo naših građana nažalost ima jednu pravednu želju, a to je da se promeni vlast. ​Ja bih voleo da se vlast menja na pet… pic.twitter.com/l2AVZzfxTw — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) June 6, 2026

"Živimo u vremenu mržnje"

Na kraju gostovanja, profesor je govorio o odnosu prema istoriji i porastu podrške ekstremnim idejama u regionu.

- Živimo u vremenu mržnje. Čitao sam istraživanje objavljeno u hrvatskim medijima prema kojem je broj građana koji podržavaju Nezavisnu Državu Hrvatsku značajno porastao u odnosu na 2021. godinu. To nije podatak koji je neko izmislio u Srbiji, već nešto o čemu se govori i u samoj Hrvatskoj - zaključio je Antić.

PROFESOR ANTIĆ: "Blokader Dinko Gruhonjić da vodi Srbiju a crkve bi da nam pretvara u PABOVE?!"



"Dakle, ta ideja koju je izneo Dinko Gruhonjić, da treba praviti od crkava pabove... Ta ideja da treba da štitimo barokno nasleđe koje je nametnuto pravoslavnim crkvama tokom… pic.twitter.com/h21unwQPKh — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) June 6, 2026

Profesor je ocenio da su dijalog, demokratske procedure i poštovanje nacionalnih i verskih identitetskih vrednosti ključni za prevazilaženje podela koje danas postoje u srpskom društvu.

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