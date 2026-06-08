VUČIĆ NA SEDNICI PUPS-A NAJAVIO VELIKI PAKET ZA PENZIONERE: Stižu značajne sume novca, kao i manje cene lekova (VIDEO)

U BEOGRADU je danas održana šesta redovna izborna sednica skupštine Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS), na kojoj je za predsednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić. Na svečanom delu sednice obratio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je najavio veliki paket za penzionere, koji podrazumeva značajne sume novca, kao i meru za sniženje cene lekova, a kako je rekao, deo tog paketa objaviće 27. i 28. juna.

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ

Obraćanje Aleksandra Vučića

Predsednik Srbije čestitao je Milanu Krkobabiću na tome što je izabran četvrti put za predsednika PUPS-a.

- Srećan sam što imamo partnersku saradnju i znam da ljudi koji dođu iz neke partije, imaju veće ideje i ne možete odmah to da raspoznate. Trudili smo se da uvek imamo korektan odnos i da pružimo najmanje onoliko da partner bude zadovoljan. Nadam se da ćemo izaći zajedno na izbore i uprkos neviđenim pritiscima spolja iznutra uspeti da pobedimo i nastaviti sa promenama koje smo počeli - rekao je Vučić.

Navodi da je tačno ono što je Krkobabić rekao, dap ostoje podele u društvu i da ne postoji zemlja koja nema podele.

- U današnjem svetu je dovoljno da opsujete i da dobijete veću popularnost od onoga ko ozbiljno i marljivo radi. Nije do novca i naših ulaganja, mnogo je dublji problem populacione politike. Nama najmanje rođenih ima tamo gde smo najbogatiji, u opštinama Vračar, Savsci venac, Stari grad, Novi Beograd. Ljudi se sve više urbanizuju i ne žele da se vraćaju na sela - kaže Vučić.

TANJUG/RADE PRELIĆ/bs

Naglasio je da samo u Beogradu ima 80.000 više žena, preko onih 50 odsto, i 200.000 njih koje ne žele da imaju partnere.

Ističe da će neko dobiti manje lajkova kada objavi sliku sa porodicom i ženom, nego sa kućnim ljubimcima.

- Sve je skločano sa modernim periodom, da mi u svetskom vrtlogu promena ne možemo u potpunosti da razumemo, ali moram oda živimo - kaže Vučić.

Govoreći o penzionerima, kaže da je razmišljao danima šta može da e se učini, ali da je izuzetno teško.

- Sa pravom Milan kaže da se nađe granica za penzije do 40.000. Razmišljamo da donesemo odluku da damo 30.000 onima koji imaju penziju do 40.000. Znate šta će mi reći oni koji imaju više od toga. A što meni nisi dao - kaže predsednik.

Navodi da danas zapošljavamo 553.000 više, iako nas je manje u Sbriji, nego što je bilo zaposleno 2010. godine.

- Ekonomija je mnogo bolja, prvi put da imate stabilan kurs, niko se ne seća da je tako bilo. To imamo u poslednjih 14 godina - kaže predsednik.

Ističe da "moramo da pravimo neke skale" za penzionere.

- Ne može da se to zove 13. penzija, jer bi to bila trajna obaveza. U uslovima kada imamo mogućnosti, a ova i sledeća su te godine, zbog visoke stope rasta. U tim uslovima mi razmišljamo o tome, govorim o velikom paketu za pentionere, kao i za snižavanje cene lekova. Najveći nam je problem oko vitamina i lekove koje uzimamo od brufena, paracetamola do bensedina. Ali za ovo što ljudi moraju da uzmu, ne želim da neko umre sutra jer nije imao 2 do 6 hiljada dinara da plati lek - kaže predsednik.

Istiće da priprema veliki paket i da veruje da će moći 27. ili 28. juna da objavi deo paketa.

- Reč je o značajno većim sumama novca nego par hiljada, koje će u dobroj meri uticati na povećanje životnog standarda - ističe Vučić.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Kaže da su u prethodnih godinu i po dana pokušali da nam unište porodicu, i da unesu jaz među generacije.

- Hteli su da kažu da za vas život više ne vredi ništa... Mi sve te podele moramo prevazići, moramo da pružimo ruku i pokušamo da ujedinimo Srbiju. I veoma sam zahvalan i vama uvaženi Stefane, i svima drugima, koji se ne boje da jasno kažu sve što vide. Nisu oni rušili sredovečne ljude i penzionere, već su 18 meseci rušili našu Srbiju. To ste vi prepoznali, stali na branik otadžbine, i svakom reči u komšiluku, dolasku na skup, ste se suprotstavljali - dodao je on.

Vučić je istakao da smo pretekli Crnu Goru prvi put po visini prosečne plate.

- Mi smo sada niskozadužena zemlja, i danas se mnogo bolje živi. Moraćemo da posvetimo pažnju drugim delovima zemlje, da bude bolje raspoređena ta razvijenost. Moraćemo da ulažemo, više u sela i zaseoke, i ne žalim novac. Bio sam skeptičan kada je Milan predlagao ovo za domove kulture, minibuseve, i siguran sam, ako smo samo jedno selo oživeli, a ne 20 ili 30, to je bio veliki uspeh. I hvala na ideji i upornosti, uprkos mom protivljenju koje nije uvek bilo glasno, ali je Milan to mogao da oseti - kazao je predsednik.

Kaže da se mnogi žale zbog velikih ulaganja u vojsku.

- Znate li kako bi nas progutali da ne trošimo pare na vojsku, samo nam okruženje pogledajte. Ovako mi čuvamo svoju zemlju i nebo, i neće se niko drznuti da nas napadne. Mi smo nekada mogli da srušimo dva ili tri aviona neprijateljska, a danas bi imali stotinama puta teže gubitke. Srbija je snažnija, i drugačija su vremena. I sve to ne bismo uspeli da nije bilo vas, vaše odgovornosti i ozbiljnosti - kazao je predsednik.

Obraćanje Milana Krkobabića

Predsednik PUPS-a Milan Krkobabić je poručio da mu je ovo četvrti mandat na čelu stranke.

- Poštovani prijatelji, uvaženi predsedniče Aleksandre Vučiću, izuzetna mi je čast što ste prihvatili da budete ovde sa nama, da se obratite. Niko nije nikoga naterao niti primorao da dođe ovde, došli su sami, svojom voljom, o svom trošku. To su čestiti i pošteni ljudi, došli su da čuju, saslušaju, a i pitaju, pa da mogu da pojasne stvari svojim porodicama. Ne možemo da se otmemo utisku da upravo u porodicama imamo neke probleme - kazao je on.

Krkobabić kaže da se uvukla neka vrsta podele među nas.

Stefan Krkobabić je predsednika Vučića najavio kao domaćina, nakon čega se salom prolomio veliki aplauz.

Dosadašnji predsednik Milan Krkobabić izabran je u radnom delu današnje sednice na predlog 121 opštinskog odbora stranke.

Takođe, na sednici su izabrani i članovi Glavnog odbora, Statutarne komisije i Nadžodrnog odbora PUPS-a, a podnet je i izveštaj o četvorogodišnjem radu stranke.

Ta stranka je od 2016. godine u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: LjUDI ŽELE DA IH SASLUŠATE : Stefan Krkobabić | Nije samo naslov