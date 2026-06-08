KAKAV SUNOVRAT! Evo šta se desilo Novaku Đokoviću nakon nikada šokantnijeg Rolan Garosa

ŠOK za šokom na Rolan Garosu!

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Prvo je Karlos Alkaraz odjavio turnir, onda se desila prava senzacija kada je Janik Siner eliminisan u prvoj sedmici takmičenja, a za njim i Novak Đoković. Iskoristio je to Alelksandar Zverev, Nemac se končano dokopao grend slem trofeja.

U finalu Rolan Garosa je posle pet setova pobedio Flavia Kobolija (3:2). Međutim, i dalje je treći na svetu. Nije bilo promena na prve tri pozicije, ali jeste iza u top 10 posle brojnih senzacija na takmičenju u Parizu.

Janik Siner je kao što smo pomenuli u drugom kolu završio takmičenje, ali je ostao na prvom mestu iako je izgubio 1,250 bodova, i sada ima 13,500. Karlos Alkaraz zbog povrede ne igra u Parizu, a pošto je prošle godine osvojio trofej sad je izgubio 2.000 poena i posle Rolan Garosa je drugi sa 9,960.

Aleksandar Zverev je konačno trijumfovao na najvećem takmičenju, to mu je donelo 1,600 bodova, ali ne i napredak na ATP listi, i dalje je treći na svetu, posle Rolan Garosa ima 7,305 bodova. Feliks Ože Alijasim je napredovao dve pozicije, trenutno je četvrti sa 4,440 bodova, Ben Šelton je iza njega sa 3,920, šesti na svetu je Aleks de Minor sa 3,905 bodova, dok je sedmi Novak Đoković sa 3,760, tri mesta je pokvario plasman. Isti broj bodova na osmoj poziciji ima Danil Medvedev, koji je takođe okončao takmičenje u Parizu. Tejlor Fric je deveti sa 3,720, a na desetoj poziciji je finalista Flavio Koboli sa 3.540 bodova, četiri mesta je popravio plasman. Polufinalista Jakub Menšik je posle Pariza 17. na ATP listi, nakon skoka od deset pozicija sa 2,300 poena.

Novak Đoković pored toga što je pao tri mesta i ima isto bodova kao osmoplasirani Medevedev, mogao je još više da pokvari plasman da je Koboli osvojio turnir u Parizu, Italijan bi prestigao Noleta, ali i eto bar jedna dobra vest za nekada najboljeg igrača sveta.

Od srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je 49. na ATP listi sa 980 bodova. Hamad Međedović je posle Rolan Garosa pokvario plasman za deset mesta, pa je sad 68. sa 844 boda, a Dušan Lajović zauzima 144. poziciju sa 444. Laslo Đere je 225, ima 256 poena.