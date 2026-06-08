Politika

SRBOMRZAC PONOVO NAPADA VUČIĆA I SRBIJU Picula: Treba ih kazniti zbog prijateljstva s Putinom

В. Н.

08. 06. 2026. u 13:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MENTOR blokadera Tonino Picula izjavio je da predsednika Aleksandra Vučića i Srbiju treba kazniti zbog Vučićevog prijateljstva sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

СРБОМРЗАЦ ПОНОВО НАПАДА ВУЧИЋА И СРБИЈУ Пицула: Треба их казнити због пријатељства с Путином

Foto: Printskrin/Jutjub/Tonino Picula

- Mislim da je prava greška napravljena prošle godine kad se tolerisao odlazak srpskog predsednika u Moskvu na paradu Putinove armije, koja je, naravno, kao što znamo, paralelno s tom paradom izvršila i agresiju na Ukrajinu. Dakle, ja se nadam da će se pozicija Komisije, ali jednako tako i Veća, prilagoditi onome što već, ja bih rekao, godinama radi srpski predsednik - kaže Picula za N1.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JEZIVO! Aleksićev odbornik šutirao ženu usred Skupštine – podneta krivična prijava (VIDEO)
Politika

0 2

JEZIVO! Aleksićev odbornik šutirao ženu usred Skupštine – podneta krivična prijava (VIDEO)

IMAJUĆI u vidu da je Bojan Petrović, odbornik Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića u Skupštini opštine Trstenik na 17. sedmici šutirao Anu Rajčić, načelnicu Opštinske uprave Opštine Trstenik, predsednik Skupštine opštine Trstenik Mario Spasić nadležnom tužilaštvu podneo je krivičnu prijavu protiv odbornika Bojana Petrovića, navedeno je u saopštenju iz Skupštine opštine Trstenik.

08. 06. 2026. u 14:31

VUČIĆ NA SEDNICI PUPS-A NAJAVIO VELIKI PAKET ZA PENZIONERE: Stižu značajne sume novca, kao i manje cene lekova (VIDEO)
Politika

0 30

VUČIĆ NA SEDNICI PUPS-A NAJAVIO VELIKI PAKET ZA PENZIONERE: Stižu značajne sume novca, kao i manje cene lekova (VIDEO)

U BEOGRADU je danas održana šesta redovna izborna sednica skupštine Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS), na kojoj je za predsednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić. Na svečanom delu sednice obratio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je najavio veliki paket za penzionere, koji podrazumeva značajne sume novca, kao i meru za sniženje cene lekova, a kako je rekao, deo tog paketa objaviće 27. i 28. juna.

08. 06. 2026. u 11:18 >> 12:07

Politika
Tenis
Fudbal
ISO standardi nisu samo „sertifikat na zidu“: Održan stručni skup o sinergiji upravljanja i interne revizije

ISO standardi nisu samo „sertifikat na zidu“: Održan stručni skup o sinergiji upravljanja i interne revizije