SRBOMRZAC PONOVO NAPADA VUČIĆA I SRBIJU Picula: Treba ih kazniti zbog prijateljstva s Putinom

MENTOR blokadera Tonino Picula izjavio je da predsednika Aleksandra Vučića i Srbiju treba kazniti zbog Vučićevog prijateljstva sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

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- Mislim da je prava greška napravljena prošle godine kad se tolerisao odlazak srpskog predsednika u Moskvu na paradu Putinove armije, koja je, naravno, kao što znamo, paralelno s tom paradom izvršila i agresiju na Ukrajinu. Dakle, ja se nadam da će se pozicija Komisije, ali jednako tako i Veća, prilagoditi onome što već, ja bih rekao, godinama radi srpski predsednik - kaže Picula za N1.