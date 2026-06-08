PLJUSAK VREBA: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura ide preko 30 stepeni
VREME u Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla ili niska oblačnost.
Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Duvaće slab i promenljiv vetar.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu pretežno sunčano i toplo, uz slab, promenljiv vetar.
Najniža temperatura u glavnom gradu 8. juna od 16 do 18, a najviša oko 31 stepen.
Prognoza za narednih sedam dana
U utorak i sredu u prvom delu dana biće pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena. Kratkotrajna kiša ili pljusak, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se samo u utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
U sredu u drugom delu dana, kao i u četvrtak nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature.
U petak i za vikend suvo, a u naredni ponedeljak u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
(Sputnjik)
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