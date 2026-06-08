OSTAO SAM PRIBRAN POSLE NOVAKOVE ELIMINACIJE: Zverev o ranoj eliminaciji favorita na Rolan Garosu
Osvajač grend slema na Rolan Garosu Aleksandar Zverev ističe da je prethodne dve nedelje odlično upravljao sobom.
- Posle ranih eliminacija Janika i Novaka, uspeo sam da ostanem pribran, da ostanem miran i mislim da sam igrao zaista vrhunski tenis – saopštio je Zverev pred novinarima.
Priznaje da mu to u finalu nije pošlo za rukom isto tako dobro kao do tada na turniru.
- Meč je imao mnogo uspona i padova. Moj nivo nije bio stabilan kao u prethodnim mečevima. Bio sam mnogo nervozniji, što je, mislim, sasvim ljudski.
Zato misli da su mu grčevi pomogli.
- Um mi se opustio. Počeo sam da zamahujem slobodnije. Krenuo sam da agresivnije udaram lopticu. Nisam više mogao da se fokusiram na stegnutost. Morao sam da se oslobodim. Zato sam na taj način odigrao peti set – istakao je Zverev.
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