TENISKI SVET U NEVERICI! Janik Siner hitno primljen u bolnicu
ŠOK!
Najbolji teniser sveta Janik Siner nalazi se u milanskoj bolnici San Rafaele, gde obavlja medicinske preglede nakon zdravstvenih problema koje je imao tokom ovogodišnjeg Rolan Garos.
Prema informacijama iz Italije, Siner bi mogao da ostane pod nadzorom lekara i narednih dana, kako bi završio sve predviđene dijagnostičke procedure.
Poznato je i da Italijan neće nastupati ni na jednom turniru na travi pre početka Vimbldona, pa će naredni period iskoristiti za oporavak i pripreme za treći grend slem u sezoni.
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