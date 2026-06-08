TENISKI SVET U NEVERICI! Janik Siner hitno primljen u bolnicu

ŠOK!

FOTO: Tanjug / AP Photo/Thibault Camus

Najbolji teniser sveta Janik Siner nalazi se u milanskoj bolnici San Rafaele, gde obavlja medicinske preglede nakon zdravstvenih problema koje je imao tokom ovogodišnjeg Rolan Garos.

Prema informacijama iz Italije, Siner bi mogao da ostane pod nadzorom lekara i narednih dana, kako bi završio sve predviđene dijagnostičke procedure.

Poznato je i da Italijan neće nastupati ni na jednom turniru na travi pre početka Vimbldona, pa će naredni period iskoristiti za oporavak i pripreme za treći grend slem u sezoni.