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TENISKI SVET U NEVERICI! Janik Siner hitno primljen u bolnicu

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08. 06. 2026. u 13:07

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ŠOK!

ТЕНИСКИ СВЕТ У НЕВЕРИЦИ! Јаник Синер хитно примљен у болницу

FOTO: Tanjug / AP Photo/Thibault Camus

Najbolji teniser sveta Janik Siner nalazi se u milanskoj bolnici San Rafaele, gde obavlja medicinske preglede nakon zdravstvenih problema koje je imao tokom ovogodišnjeg Rolan Garos.

Prema informacijama iz Italije, Siner bi mogao da ostane pod nadzorom lekara i narednih dana, kako bi završio sve predviđene dijagnostičke procedure.

Poznato je i da Italijan neće nastupati ni na jednom turniru na travi pre početka Vimbldona, pa će naredni period iskoristiti za oporavak i pripreme za treći grend slem u sezoni.

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