E, MOJ JOVO! Otišao sa Bosnom i Hercegovinom na Svetsko prvenstvo, pa jednim potezom zgrozio celu Srbiju

IZDAJA koja je zabolela Srbiju!

FOTO: Tanjug/AP Photo/Jeff Roberson

Jovo Lukić, momak rođen u Šapcu i nekadašnji fudbaler Borca iz Banjaluke, igraće na Svetskom prvenstvu u dresu Bosne i Hercegovine!

Njegov poziv u reprezentaciju podigao je dosta prašine zbog porekla, ali je selektor Sergej Barbarez verovao u najboljeg strelca rumunske lige.

Lukić je sada ponovo u centru pažnje javnosti, jer je tokom intoniranja himne BiH držao ruku na srcu, što je oduševilo navijače u Bosni i Hercegovini, dok je u Srbiji ovaj gest naišao na osudu.

Pored njega, privrženost novom dresu na isti način pokazali su Nikola Katić i Tarik Muharemović.

Jednostavno da plačeš: Jovo Lukić, Tarik Muharemović i Nikola Katić sa rukom na srcu tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine. Možda najljepša slika naše zemlje. Vi ste, momci, ponos ove države, naša inspiracija i putokaz generacijama koje dolaze 🇧🇦 pic.twitter.com/jHr7Qwzfuq — Inside Bosnia (@insidebosnia) June 7, 2026



Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se na predstojećem Svetskom prvenstvu 2026. godine nalazi u Grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.











