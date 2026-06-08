E, MOJ JOVO! Otišao sa Bosnom i Hercegovinom na Svetsko prvenstvo, pa jednim potezom zgrozio celu Srbiju
IZDAJA koja je zabolela Srbiju!
Jovo Lukić, momak rođen u Šapcu i nekadašnji fudbaler Borca iz Banjaluke, igraće na Svetskom prvenstvu u dresu Bosne i Hercegovine!
Njegov poziv u reprezentaciju podigao je dosta prašine zbog porekla, ali je selektor Sergej Barbarez verovao u najboljeg strelca rumunske lige.
Lukić je sada ponovo u centru pažnje javnosti, jer je tokom intoniranja himne BiH držao ruku na srcu, što je oduševilo navijače u Bosni i Hercegovini, dok je u Srbiji ovaj gest naišao na osudu.
Pored njega, privrženost novom dresu na isti način pokazali su Nikola Katić i Tarik Muharemović.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se na predstojećem Svetskom prvenstvu 2026. godine nalazi u Grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom.
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