Fudbal

E, MOJ JOVO! Otišao sa Bosnom i Hercegovinom na Svetsko prvenstvo, pa jednim potezom zgrozio celu Srbiju

Новости онлине

08. 06. 2026. u 11:32

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IZDAJA koja je zabolela Srbiju!

Е, МОЈ ЈОВО! Отишао са Босном и Херцеговином на Светско првенство, па једним потезом згрозио целу Србију

FOTO: Tanjug/AP Photo/Jeff Roberson

Jovo Lukić, momak rođen u Šapcu i nekadašnji fudbaler Borca iz Banjaluke, igraće na Svetskom prvenstvu u dresu Bosne i Hercegovine!

Njegov poziv u reprezentaciju podigao je dosta prašine zbog porekla, ali je selektor Sergej Barbarez verovao u najboljeg strelca rumunske lige.

ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

 

Lukić je sada ponovo u centru pažnje javnosti, jer je tokom intoniranja himne BiH držao ruku na srcu, što je oduševilo navijače u Bosni i Hercegovini, dok je u Srbiji ovaj gest naišao na osudu. 

Pored njega, privrženost novom dresu na isti način pokazali su Nikola Katić i Tarik Muharemović.


Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se na predstojećem Svetskom prvenstvu 2026. godine nalazi u Grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. 





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