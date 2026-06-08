VRAĆA SE VLADAN MILOJEVIĆ! Bivši trener Crvene zvezde preuzima ovaj klub
Bivši trener Crvene zvezde, Vladan Milojević, blizu je novog angažmana.
Prema pisanju "Meridijansporta", iskusni stručnjak je na korak od preuzimanja saudijskog kluba Al Tavon.
U pitanju je klub koji je prošlu sezonu završio na šestom mestu na tabeli saudijskog prvenstva i koji će zbog toga igrati u drugom rangu Azijske lige šampiona.
Ostvaren je inicijalni kontakt i u narednom periodu očekuju se detaljni razgovori na ovu temu pošto je malo verovatno da Perikles Šamuska iz Brazila ostaje na klupi Al Tavona.
Inače, Vladan Milojević je višestruki šampion sa Crvenom zvezdom u srpskom fudbalu radio još u Javoru i Čukaričkom, dok je imao nekoliko izleta u inostranstvo.
Prvo je bio na Kipru kao trener Omonije, pa u Grčkoj u Panionisu, da bi posle prvog odlaska iz Zvezde završio u Saudijskoj Arabiji, odnosno Al Ahliju 2020. godine.
Vodio je AEK, Al Itifak, kiparski APOEL i Apolon, da bi se zatim 2023. vratio u Zvezdu.
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