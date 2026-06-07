SVETAC KOJI JE STRADAO ZA VERU: Koji se običaji vezuju za današnji veliki praznik Svetog Jovana?
SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava veliki praznik - dan kada je glava Svetog Jovana Krstitelja pronađena, a zatim ponovo zakopana u zemlju. Ovaj praznik vernici nazivaju Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja.
Sveti Jovan Krstitelj spada u najpoštovanije svece, njegov dan proslavlja se više puta u toku godine. Poznat je kao veliki propovednik koji je najavio dolazak Isusa Hrista i koji je mučeničkom smrću stradao za veru. Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja obeležava se 25. maja po crkvenom, a 7. juna po gregorijanskom kalendaru.
Narodna verovanja
Prema narodnim verovanjima na današnji dan nebo se otvara i duše umrlih odlaze u raj. Večeras pogledajte u nebo, tačno u ponoć, zamisliti tri želje i one će se sigurno ostvariti u budućnosti.
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