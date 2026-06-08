EVO KO JE POBEDNIK IZBORA U JERMENIJI: Preokret u poslednji čas, vodeća stranka pala ispod 50 posto

JERMENSKI premijer Nikol Pašinjan, lider stranke Građanski ugovor, proglasio je pobedu svoje političke stranke na parlamentarnim izborima u toj zemlji.

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- Parlamentarni izbori održani su 7. juna 2026. godine, a pobedila je stranka Građanskog ugovora. Stranka Građanskog ugovora će sama formirati vladu - rekao je Pašinjan tokom konferencije za novinare emitovanoj na lokalnim medijima, prenosi TASS.

Prema poslednjim podacima Centralne izborne komisije Jermenije, na osnovu podataka sa 1.488 od 2.005 biračkih mesta, stranka Građanski ugovor i dalje vodi, ali je prvi put pala ispod cenzusa od 50 odsto, pa trenutno ima 49,44 odsto glasova.

Blok "Jaka Jermenija" biznismena Samvela Karapetjana osvojio je 23,68 odsto, dok je blok "Jermenija" bivšeg predsednika Roberta Kočarjana osvojio 9,96 odsto.

Izlaznost birača bila je 58,97 odsto. Glasanje na parlamentarnim izborima u Jermeniji završeno je u nedelju u 20 časova po lokalnom vremenu.

Stranka građanskog dogovora, koju predvodi jermenski premijer Nikol Pašinjan, nije uspela da obezbedi 50% glasova na parlamentarnim izborima, saopštila je Centralna izborna komisija Jermenije, koja je obradila glasačke listiće sa 1.964 od 2.005 biračkih mesta.

Prema poslednjim podacima objavljenim na veb-sajtu Centralne izborne komisije, 707.858 birača (49,82%) glasalo je za stranku Građanski ugovor. Na drugom mestu je bio blok Snažna Jermenija biznismena Samvela Karapetjana sa 331.779 glasova (23,35%), a na trećem mestu je Jermenski savez sa 141.175 glasova (9,94%).

Pašinjan je ranije objavio da je njegova stranka Građanski ugovor pobedila na parlamentarnim izborima i da će samostalno formirati jermensku vladu. Međutim, u to vreme, Centralna izborna komisija zemlje je izvestila da je obrađeno samo 10% glasačkih listića.

Na pitanje zašto on, a ne Centralna izborna komisija, proglašava pobedu, Pašinjan je izjavio da oni imaju poverljive predstavnike u svim biračkim komisijama koji sprovode sopstveno prebrojavanje.

(Tanjug/RIA Novosti)