Društvo

Kontrola brzine na više od 400 lokacija: MUP sprovodi akciju širom Srbije

T.J.

15. 04. 2026. u 10:18

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je od danas širom Srbije počela akcija "Speed Marathon", koja će trajati 24 sata, a tokom koje će policija kontrolisati brzinu na više od 400 lokacija.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Kako je objavljeno na Instagram nalogu MUP-a, na putevima su angažovani svi raspoloživi uređaji – radari, presretači i sistemi za automatsko merenje brzine, dok se na auto-putevima kontroliše i prosečna brzina kretanja vozila.

Ova akcija sprovodi se istovremeno širom Evrope, a poseban akcenat stavljen je na deonice koje su kao rizične predložili građani.

Iz MUP-a poručuju da je cilj jasan: smanjenje prekoračenja brzine, manje saobraćajnih nezgoda i više sačuvanih života, uz apel vozačima da poštuju ograničenja i voze odgovorno.

Iz MUP-a podsećaju i da je u Srbiji u toku međunarodna akcija pojačane kontrole brzine, koju Uprava saobraćajne policije sprovodi od 13. do 19. aprila. Tokom ovog perioda koriste se svi dostupni uređaji za merenje brzine, dok se na auto-putevima meri i prosečna brzina kretanja vozila.

Akcija se realizuje u okviru saradnje sa organizacijom ROADPOL, evropskom mrežom saobraćajnih policija, i obuhvata ukupno 34 države.

