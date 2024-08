SVE VIŠE ZARAŽENIH VIRUSOM KORONA U SRBIJI: Lekari upozoravaju na ove simptome i otkrivaju slede li nam ponovo zatvaranje i izolacija

MEĐU zaraženima korona virusom u Srbiji, ima i onih koji nisu putovali van granica naše zemlje. Broj zaraženih i kod nas nastavlja da raste, ali za sada zdravstveni sistem nije opterećen, a kako kažu lekari klinička slika odnosno simptomi kod inficiranih su blagi, a najviše je onih koji su radno sposobni.

Ipak, upozoravaju da bi svi koji imaju respiratorne tegobe trebalo da se izoluju, kako se zaraza ne bi širila, a pogotovo na ljude koji imaju hronična oboljenja.

Kako je početkom ove nedelje saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", za nedelju dana korona virus je potvrđen kod 306 osoba.

Doktorka Dragana Radojičić, epidemiolog i pomoćnik direktora Zavoda za javno zdravlje u Šapcu iz oblasti epidemiologije i mikrobiologije u Mačvanskom okrugu, kaže da broj inficiranih raste i u Mačvanskom okrugu, ali da je broj i dalje mali.

Ona kaže da se isprva mislilo da se kada je reč o zaraženim radi samo o osobama koje su bile na godišnjem odmoru, međutim, nije.

- Očigledno je da je virus počeo i kod nas, jer su to osobe koje nigde nisu putovale. Broj zaraženih je i dalje mali a klinička slika je blaga, i ne razlikuje se u odnosu na raniju.

Među zaraženima nisu više stare osobe preko 65 godina, nego radno sposobno stanovništvo od 20 do 64 godina - kaže dr Radojičić.

Samoinicijativna izolacija

Prema njenim rečima, najbitnije je da oni koji imaju bilo kakve respiratorne simptome povedu računa o sebi i o svojoj okolini, da zaštite svoje ukućane i da se jave kod doktora.

- Ako su pozitivni, trebalo bi da provedu određeno vreme samoinicijativno u izolaciji. Oni koji su prehlađeni ne bi trebalo da idu na posao, kako ne bi širile respiratorne infekcije. Na taj način se štite i osobe sa komorbiditetima, za koje infekcija može da bude pogubna - posavetovala je dr Radojičić za "Blic".

U Domu zdravlja u Šapcu kažu da se na testiranje upućuju osobe koje imaju jasnu simptomatologiju respiratorne infekcije koja upućuje na kovid 19.

- A to su povišena telesna temperatura, respiratorne tegobe, glavobolja, bolovima u zglobovima, mišićima- rečeno je u Domu zdravlja u Šapcu.

"Ne govori se još o zatvaranju"

Direktorka Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović izjavila je danas da povećan broj inficiranih osoba korona virusom za sada ne znači preporuke Batuta o "zatvaranju".

- Ne govori se ni o kakvom zatvaranju još uvek. Institut za javno zdravlje Srbije u saradnji sa mrežom Instituta i Zavoda za javno zdravlje, uz podršku Ministarstva zdravlja, u kontinuitetu svakodnevno pratimo i epidemiološke pojave u smislu kretanja bolesti, koliko je poslednji slučaj prisutan na kom okrugu, u kom gradu i tako dalje. Takođe, Institut daje preporuke u smislu stručno-metodološkog uputstva kada su mere u pitanju, ali to ne radi nikada samostalno - rekla je Jovanović za Tanjug.

Broj zaraženih raste od maja

Broj potvrđenih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 u Srbiji raste od početka maja 2024. godine, ali su apsolutne vrednosti i dalje niske u odnosu na početak 2024. godine i isti period 2023. godine. Tokom protekle nedelje, od 22. do 28. jula, ukupno je testirano 1207 osoba, a dobijeno je 306 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2 virus i očekuje se nastavak rastućeg trenda imajući u vidu situaciju u regionu i Evropi, ali se ne očekuje da će doći do preopterećenja sistema zdravstvene zaštite, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" početkom ove sedmice.

Što se simptoma bolesti tiče, javljaju se:

- povišena temperatura



- bolovi u zglobovima i mišićima- kašalj- bol u grlu- sekrecija iz nosa

- Manifestacije bolesti su u većini slučajeva blage do srednje teške, ali se kod osoba u riziku mogu javiti i teži oblici. Najvažniji faktori rizika za nastanak teških kliničkih oblika su starije životno doba i teška hronična oboljenja i stanja oslabljenog imuniteta (imunodeficijencije) - posećaju iz Instituta "Batut".

Simptomi FLiRT-a se javljaju 5 do 6 dana od zaraze

Dodaju i da su simptomi trenutno dominantnih varijanti SARS-CoV-2 (tzv. FLiRT) su isti kao i kod drugih oblika COVID-19 i obično se pojavljuju pet do šest dana po izlaganju i traju od jednog dana do dve nedelje.

Na osnovu sagledavanja svih napred pomenutih pokazatelja, za sada nema potrebe za primenom dodatnih mera prevencije i suzbijanja respiratornih virusnih infekcija osim standardnih mera zaštite od infekcija u zdravstvenim ustanovama.

Građanima se preporučuju uobičajene mere zaštite od zaraznih bolesti koje se prenose respiratornim putem, kao što su:

- održavanje lične higijene



- provetravanje prostorija u kojima borave- boravak u prirodi- unos dovoljne količine tečnosti i ishrana bogata svežim namirnicama, a posebno povrćem i voćem.

Osobama starije životne dobi, zatim osobama svih uzrasta sa hroničnim bolestima pluća, srca, bubrega, dijabetesom, malignim bolestima ili drugim hroničnim bolestima koje dovode do smanjenja imuniteta, preporučuje se izbegavanje kontakta sa osobama koje imaju simptome i znake infekcije organa za disanje.

Na testiranje upućuje ordinirajući lekar

Kako navode, testiranje na SARS-CoV-2 virus se radi u zdravstvenim ustanovama na teritoriji cele Republike Srbije. Testiranje se sprovodi na osnovu indikacija koje postavlja ordinirajući lekar kod osoba koje imaju simptome i znake infekcije organa za disanje u skladu sa važećim Stručno-metodološkim uputstvom. Masovno testiranje, odnosno testiranje zdravih osoba se ne preporučuje ni u jednoj situaciji, uključujući i testiranje osoba radi prijema na bolničko lečenje ili u ustanove socijalne zaštite.

- Svim osobama sa simptoma i znacima infekcije organa za disanje se preporučuje mirovanje u kućnim uslovima tokom prvih dana bolesti (do prestanka tegoba), uzimanje lekova za snižavanje temperature po potrebi, unos dovoljnih količina tečnosti i ishrana bogata svežim namirnicama, posebno povrćem i voćem, kao i izbegavanje bliskog kontakta sa drugim osetljivim osobama u domaćinstvu. Ukoliko nakon dva do tri dana ne dolazi do smirivanja tegoba ili se bolest pogoršava, preporučuje se da se obrate svom lekaru radi postavljanja dijagnoze i lečenja prema indikacijama - savetuju iz "Batuta".

Starije odrasle osobe su u najvećem riziku da se razbole od COVID-19. Rizik osobe da dobije težak oblik COVID-19 raste kako se povećava broj drugih poremećaja zdravstvenih stanja koje osobe imaju (komorbiditeti i imunološki deficit).

