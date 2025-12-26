ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Petak
16.00 Norič – Čarlton 1 (2,07)
16.00 Oksford – Sautempton 2 (1,95)
20.45 Anderleht – Šarlroa GG&3+ (2,45)
21.00 Mančester J. – Njukasl GG (1,57)
Ukupna kvota: 15,53
