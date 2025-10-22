BOLOVI U OVIH 5 DELOVA TELA NAJAVLJUJU SRČANI UDAR: Kardiolozi upozoravaju, ovo ne smete da zanemarite

KARDIOLOZI sve češće upozoravaju da srčani udar ne mora da počne bolom u grudima, kako većina ljudi misli.

Naprotiv, telo često šalje signale na mestima na koja uopšte ne obraćamo pažnju - a upravo ti simptomi mogu biti poslednje upozorenje pre nego što dođe do infarkta.

Lekari podsećaju da se čak 80 odsto kardiovaskularnih bolesti može sprečiti - prestankom pušenja, redovnim kretanjem, kontrolom krvnog pritiska, izbegavanjem alkohola i pravilnom ishranom. Srce, međutim, ne prašta nepažnju. U Srbiji muškarci i dalje prednjače po broju obolelih, ali posle menopauze rizik kod žena naglo raste. A danas, zbog hroničnog stresa i loših navika, ni mlađi nisu pošteđeni.

BOL U VRATU

Uporan bol i ukočenost vrata mnogi pripisuju spavanju u nezgodnom položaju, ali ako se ovaj osećaj ponavlja, posebno uz zamaranje i osećaj pritiska, to može biti znak da srce ne dobija dovoljno kiseonika. Mnogi pacijenti tek posle infarkta shvate da je taj tupi bol u vratu bio upozorenje koje su ignorisali.

PROBLEMI SA EREKCIJOM

Erektilna disfunkcija često je prvi pokazatelj da cirkulacija ne funkcioniše kako treba. Suženje arterija onemogućava normalan protok krvi, pa se problemi javljaju mesecima, čak i godinama pre nego što srce "zakaže".

Lekari upozoravaju - svaki muškarac koji ima erektilne smetnje mora se tretirati kao potencijalni kardiovaskularni pacijent dok se ne dokaže suprotno.

BOL U GRUDIMA

Klasičan simptom koji nikad ne treba ignorisati. Ipak, ne javlja se uvek kao "oštra bol". Kod žena se često manifestuje kroz pritisak, stezanje, ili otežano disanje, danima pre samog infarkta. Ako se gušite bez jasnog razloga ili osećate pritisak u grudima koji ne prolazi - to je signal da odmah potražite pomoć.

PREDEO ŽELUCA

Mnogi srčani udari počinju mučninom, povraćanjem i probavnim smetnjama. Bol koji "puca" kroz stomak ili izaziva potrebu da odete u toalet može biti srčani, a ne digestivni problem. Ako se javlja u talasima, bez očiglednog razloga, ne čekajte – odmah idite kod lekara.

BOL U VILICI I UHU

Ovaj simptom deluje potpuno nevino, ali bol u vilici koji se širi do uva, ramena ili leve ruke često je maskirani signal srca. Ne pomažu ni lekovi ni obloge, jer uzrok nije u zubima, već u arterijama.

Kardiolozi ističu da su srčani udari kod žena često "tihi" i ne prepoznaju se na vreme. Upravo zato je važno da svaku promenu, ma koliko mala delovala, shvatite ozbiljno. Srce uvek upozori - samo treba znati da ga čujete.

