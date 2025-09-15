Dr Novosti

REGULIŠU KRVNI PRITISAK, ČUVAJU KOSTI: Šest razloga zašto su semenke bundeve toliko dragocene

15. 09. 2025. u 15:48

SEMENKE bundeve često ostaju u senci samog ploda, mada bi trebalo da zauzimaju posebno mesto na trpezi.

Foto Shutterstock

Dobre stvari dolaze u malim pakovanjima, što je tačno u slučaju semenki bundeve. Drevna indijska medicina ajurveda ih ne vidi samo kao grickalicu, već kao blagotvornu namirnicu koja obnavlja i hrani ceo organizam. Od imuniteta i probave, preko hormona i sna, pa sve do srca i kostiju, njihova korist je višestruka.

Nutritivna riznica

Semenke bundeve obiluju proteinima, zdravim mastima, magnezijumom, cinkom i antioksidansima. U ajurvedi se opisuju kao hrana koja umiruje i jača, te pomažu da se uravnoteže Vata i Pita doša (životne energije koje upravljaju telom i umom). Njihova hranljivost i stabilizujuća energija doprinose snazi i imunitetu.

Prijatelj reproduktivnom zdravlju

Jedna od najcenjenijih uloga semenki bundeve jeste njihovo delovanje na plodnost i hormonsku ravnotežu. Bogate su cinkom, mineralom ključnim za testosteron i zdravlje prostate, ali i za balans hormona kod žena. U ajurvedi se svrstavaju u grupu hrane koja jača vitalnost i seksualnu energiju. 

Bolja probava

Ajurveda ističe da je dobra probava koren zdravlja. Zahvaljujući vlaknima, semenke bundeve olakšavaju pražnjenje i smanjuju zatvor, dok njihova blago masna struktura pomaže kod suvoće i nepravilne probave, čestih kod Vata neravnoteže.

Jačanje imuniteta i brže zarastanje rana

U ajurvedi se semenke bundeve ubrajaju u rasajane, namirnice koje podmlađuju i jačaju otpornost. Cink i antioksidansi ubrzavaju zarastanje rana i pomažu telu da se brani od infekcija, naročito u periodima prelaska godišnjih doba.

Smirenje uma i bolji san

Prirodni su izvor triptofana, aminokiseline koja podstiče lučenje serotonina i melatonina. To znači da pomažu kod stresa, anksioznosti i nesanice. Istraživanja potvrđuju da doprinose boljem raspoloženju, pamćenju i mentalnoj jasnoći.

Zdravlje srca i kostiju

Ajurvedski tekstovi semenke bundeve opisuju kao hranu koja jača krv i kosti. Zahvaljujući magnezijumu i omega-3 masnim kiselinama, one pozitivno utiču na zdravlje srca, regulišu krvni pritisak i doprinose čvrstoći kostiju.

Kako ih uvesti u ishranu?

Najbolje ih je blago prepeći radi lakše probave. Možete ih posuti po salatama, dodati u smutije, kaše ili jesti šaku dnevno kao zdravu užinu. Preporučena količina je jedna do dve kašike dnevno.

