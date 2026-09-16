PRAVILA PO KROJU BRISELA: Skupština Crne Gore usvojila set zakona važnih za pregovore o pridruživanju EU

SKUPŠTINA Crne Gore usvojila je danas sedam zakonskih predloga, među kojima su izmene i dopune Krivičnog zakonika i zakona o unutrašnjim poslovima.

Skupštona CG

Izmene Krivičnog zakonika podržala su 54 poslanika, dok je zakon o MUP-u usvojen sa 45 glasova. Usvojeni su i predloženi zakoni o pravosudnoj saradnji u krkvičnim stvarima sa državama članica Evropske unije, o državnim službenicima i nameštenicima, te zakon o prekršajima.

Ministar pravde Bojan Božović je objasnio da su ovo zakoni koji su sastavni deo pregovora o pridruživanju EU. Što se tiče KZ, rekao je da on donosi nova rešenja koja će pokušati da omoguće zaštitu onima koji su predmet raznih napada, uvođenje femicida kao krivičnog dela. Veruje se da će biti dodatna zaštita za lekare i medicinske radnike, a biće sankcionisan i teški govor mržnje,

-Imamo izmenu i prema nanogicama, jer je do sada bila volja hoće li da je nosi. Nasilnik je mogao da odbije da je nosi, pa smo to promenili. Imamo rešenje i za nezakonito bogaćenje funkcionera i naslanja se na zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom i polako zaokružujemo jednu reformu zakonodavstva na pravi način - kazao je Božović, napomenuvši da insistiranje Brisela da se usvoje ove izmene pokazuje da je Crna Gora pred vratima Unije.

Poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović kazao je da će ta partija povući amandman kojim predlaže da se u Krivični zakonik unese posebno krivično delo koje se odnosi na veličanje i glorifikaciju ratnih zločinaca, ukoliko do glasanja o ovom zakonu ne stigne mišljenje Evropske komisije. Lider DNP-a Milan Knežević rekao je da, teorijski gledano, Crna Gora ima najbolji Krivični zakonik, jer ga svako tumači kako hoće.

U URI ČUĐENjE Zoran Mikić iz GP URA je kazao da postoji neverovatna situacija da su Krivični zakonik i Ustav akti koji se najviše menjaju u poslednjih tri meseca, -Ne vidim zašto neku stvar koja je deo našeg unutrašnjeg uređenja moramo da usklađujemo sa evropskim standardima. Ako smo odlučili da pooštravamo našu kaznenu politiku, jer ova do sada nije valjala, zašto moramo to da usklađujemo sa evropskom - naveo je Mikić.

- Pre neki dan smo usvojili antimafija zakon, ali nema retroaktivnih kazni za nezakonito bogaćenje. Mi nećemo moći dobitnike tranzicije da procesuiramo na način kako bi trebalo. Nije mi taj antimafija zakon jasan ako ne možemo da gonimo nekoga ko se nakrao, recimo 2001. godine - kazao je Knežević.

On je saopštio da poseduje informacije da su počela saslušanja u Specijalnom policijskom odelenju nakon njegovih tvrdnji da je Milojko Spajić pritiskao članove tenederske komisije, kada su izabrani Južnokorejci na tenderu za aerodrome u Zeti i Tivtu.

- SPO poziva samo članove tenderske komisije. A što ne poziva mene jer sam ja dao tu izjavu i zašto ne pozivaju lidere parlamentarne većine koji su čuli isto što i ja - zapitao je Knežević.

Komentariosao je i nasilje nad ženama i muškarcima, kao i da o tome niko ne želi da govori, pa ni on, jer „može dobiti još neku krivičnu prijavu“.

-Kada god se oglasim dobijem neku krivičnu prijavu. Pridružiću se Tačiju u Hagu kako je krenulo, dodao je Knežević.