POGINUO DEČAK (15): Stradao u stravičnom sudaru automobila i kamiona - horor kod Kotora
PETNAESTOGODIŠNjI B.A. stradao je, a tri osobe su povređene u saobraćajnoj nesreći na putnom pravcu Kamenari - Kotor u mestu Verige, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije Crne Gore.
Iz te insittucije rečeno je da su u saobraćajanoj nesreći učestvovali "reno" tivatskih tablica i treretnjak.
- Saobraćajna nezgoda prijavljena je u 11.36 časova. Troje povređenih transportovano je u kotorsku bolnicu - rečeno je "Vijestima".
Saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično, uviđaj je u toku.
(Vijesti)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
OSUĐEN DUŠKO KNEŽEVIĆ: Ide na robiju, mora da vrati 12 i po miliona evra
27. 03. 2026. u 16:21
KIJAMET U CRNOJ GORI: Sneg u više gradova, delovi Cetinja i Nikšića satima bez struje
26. 03. 2026. u 23:50
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
Komentari (0)