DVOJICA DRŽAVLJANA SRBIJE UHAPŠENA U PLJEVLJIMA: Jedan u kamionu vozio kutije pune ovog, drugi kolima došao da pokupi robu

POLICIJA je u Pljevljima uhapsila dva državljanina Srbije zbog nedozvoljene trgovine i donela rešenja o njihovom povratku sa merom zabrane.

Foto: B. D.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, službenici Stanice granične policije I Pljevlja su na putnom pravcu Pljevlja - Metaljka, u mestu Jugoštica, kontrolisali vozilo "VW Transporter" kojim je upravljao državljanin Srbije E.A. (38) i pregledom tovarnog dela vozila utvrdili da prevozi oko dvadesetak paketa robe, široke potrošnje, čija je vrednost procenjena na oko 17.500 evra.

- Tokom kontrole E.A., na lice mesta došao R.M. (45), takođe državljanin Republike Srbije koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke 'pežo' i tom prilikom izjavio da je roba njegova i da je E.A. za njega vršio usluge prevoza. Graničnom proverom utvrđeno da su imenovani nezakonito ušli u Crnu Goru istoga dana, u mestu Mlakva, krećući se putnim pravcem iz sela Bukovik, Republika Srbija, prema selu Poblaće u Crnoj Gori", saopšteno je iz policije.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima koji se izjasnio da se u radnjama stiču elemenati krivičnog dela nedozvoljena trgovina.

Roba je uz potvrdu privremeno oduzeta, a E.A. i R.M. lišeni slobode.

Oni su uz krivičnu prijavu sprovedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku.

Od strane inspektora za strance njima su uručeni prekršajni nalozi zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima i istima doneta rešenja o povratku sa merom zabrane ulaska u Crnu Goru.

(Vijesti)

BONUS VIDEO: