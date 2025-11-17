MILO ĐUKANOVIĆ OPET VLADA: Medojević otkrio ko stoji iza antiruskih poteza Crne Gore
BIVŠI lider DPS-a Milo Đukanović preko nekadašnjeg predsednika SDP-a Ranka Krivokapića i dugogodišnjeg funcionera DPS-a Milana Roćena kreira spoljnu politiku Crne Gore, saopštio je predsednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Medojević je time reagovao na vest da je ruski ambasador u Podgorici Aleksandar Lukašik danas pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore "zbog mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore".
- Ministar spoljnih poslova Crne Gore je Ranko Krivokapić, a njegov mentor Milan Roćen. Sve odluke se donose u konsultaciji sa Milom Đukanovićem i njegovim lobistima u Hrvatskoj, kojih ima dosta na platnom spisku već decenijama! Ibrahimović je tu samo za svatove - napisao je Medojević na Iksu.
On je pozvao kolege iz bivšeg DF da smene Ibrahimovića zbog štete koju nanosi Crnoj Gori.
