MILO ĐUKANOVIĆ OPET VLADA: Medojević otkrio ko stoji iza antiruskih poteza Crne Gore

BIVŠI lider DPS-a Milo Đukanović preko nekadašnjeg predsednika SDP-a Ranka Krivokapića i dugogodišnjeg funcionera DPS-a Milana Roćena kreira spoljnu politiku Crne Gore, saopštio je predsednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.

Foto: Jutjub/RTCG - Zvanični kanal/Jutarnji Program TV Happy

Medojević je time reagovao na vest da je ruski ambasador u Podgorici Aleksandar Lukašik danas pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore "zbog mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore".

- Ministar spoljnih poslova Crne Gore je Ranko Krivokapić, a njegov mentor Milan Roćen. Sve odluke se donose u konsultaciji sa Milom Đukanovićem i njegovim lobistima u Hrvatskoj, kojih ima dosta na platnom spisku već decenijama! Ibrahimović je tu samo za svatove - napisao je Medojević na Iksu.

On je pozvao kolege iz bivšeg DF da smene Ibrahimovića zbog štete koju nanosi Crnoj Gori.