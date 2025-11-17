Crna Gora

NESREĆNI CRNOGORCI GORI OD USTAŠA: Novi sraman potez Podgorice protiv Rusije

AMBASADOR Ruske Federacije u Podgorici Aleksandar Lukašik pozvan je danas u Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, saopštio je taj resor.

Kazali su da je to učinjeno povodom njegovih nedavnih, kako su naveli "neprimerenih saopštenja i izjava u medijima, koje predstavljaju jasan primer otvorenog i neprihvatljivog mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore".

Crna Gora je, prethodno, svojim glasom protiv rezolucije UN o borbi protiv glorifikacije nacizma, neonacizma i drugih oblika rasizma, diskriminacije i ksenofobije jasno pokazala da nije spremna da se ozbiljno opredeli za antifašističke vrednosti, navodi "Borba".

Ministarstvom spoljnih poslova Crne Gore upravlja Ervin Ibrahimović, predsednik stranke muslimana, koja je bila koalicioni partner DPS Mila Đukanovića.

