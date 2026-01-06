PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
- Što se tiče Grenlanda, čini se da je odluka doneta – Evropska unija će nastaviti da radi ono što vazali najbolje rade: "prate situaciju" i pokazuju dvostruke standarde. Da li je Kanada sledeća? - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući izjave zamenika državnog sekretara SAD Stivena Milera o Grenlandu.
On je kasnije komentarisao objavu korisnika te društvene mreže koja je uključivala mapu sveta navodno podeljenu na tri dela između američkog predsednika Donalda Trampa, ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog predsednika Si Đinpinga, prenosi TASS.
- Ovo je era prekrajanja mapa uticaja, a EU "pažljivo prati" situaciju - odgovorio je Dmitrijev korisniku, navodi ruska agencija.
Ranije je Miler u intervjuu za Si-En-En doveo u pitanje legitimitet kontrole Danske nad Grenlandom. Nakon što je televizija zamolila da se isključe vojne akcije za aneksiju ostrva, Miler je izjavio da ostrvo naseljava 30 hiljada ljudi i da bi stoga takve mere bile nepotrebne.
Milerova supruga, Kejti, objavila je 4. januara na društvenim mrežama sliku sa mapom Grenlanda u bojama američke zastave, sa natpisom „uskoro“, u kontekstu američke vojne operacije u Venecueli.
Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen, komentarišući objavljenu sliku, izjavio je da ona pokazuje nepoštovanje, ističući da nema razloga za paniku.
Američki lider Donald Tramp je više puta ponavljao da Grenland treba da postane deo SAD, ukazujući na njenu stratešku važnost za nacionalnu bezbednost. Šef Bele kuće je takođe isticao i da Kanada treba da se pridruži SAD, jer ne ulaže dovoljno u odbranu i oslanja se na zaštitu Vašingtona.
Podsetimo, Grenland je do 1953. bio danska kolonija, a od 2009. dobija široku autonomiju.
