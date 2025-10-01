Crna Gora

BRUKA - BEZBOŽNIČKA CRNOGORSKA VLAST UDARILA NA CRKVU: Policija upala u manastir Đurđevi stupovi

01. 10. 2025. u 19:07

BERANSKI policajci postupili su po odluci suda da oduzmu spomenik četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću iz manastira Đurđevi stupovi, ali ga nisu našli u delu prostorija u manastirskom kompleksu koji su pretražili, saznaju „Vijesti“.

Foto: Printscreen

- Policajce je dočekao iguman i starešina manastira Danilo Trpčevski sa sveštenstvom i dozvolio policijskim službenicima da pregledaju konak, ali ga oni tamo nisu našli. Iguman je kontaktirao telefonom mitropolita Metodija i on je policajcima rekao da u manastiru postoje prostorije od kojih samo on ima ključ - rekao je sagovornik iz vrha policije koji je upoznat sa dešavanjima u Beranama.

Mitropolit Metodije je navodno rekao policijcima da rešenje treba da glasi na starešinu manastira, odnosno njega, a ne na igumana starešinu konaka, jer u deo prostorija samo on ima pristup.

Policija je odmah obavestila sud o novonastaloj situaciji, i čeka njegovu reakciju, rekao je sagovornik.

