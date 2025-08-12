SKANDAL U CRNOJ GORI: Tužilaštvo formiralo predmet protiv mitropolita Medodija zbog spomenika Pavlu Đurišiću
OTKRIVANjE spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana i dalje izaziva tenzije u Crnoj Gori. Tim povodom oglasilo i više državno tužilaštvo koje je saopštilo da je formiran predmet protiv mitropolita Metodija.
- Povodom dešavanja, u mestu Gornje Zaostro, opština Berane, a u vezi nedozvoljenog podizanja spomen obeležja Pavlu Đurišiću, u Višem državnom tužilaštvu formirana su dva predmeta i to protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija i predsednika političke partije Slobodna Crna Gora, Vladislava Dajkovića, saopšteno je danas iz Viušeg državnog tužilaštva u bijelom Polju.
Iz tužilaštva ističu da je izviđaj u ovim predmetima u toku, ''nakon čega će se utvrditi da li u radnjama imenovanih, postoje elementi krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti''.
- Javnost će biti blagovremeno obaveštena, poručuli su iz Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.
