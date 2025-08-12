APOKALIPSA U CRNOJ GORI: Požari divljali celu noć - u ovim delovima je najkritičnije (VIDEO)
NA teritoriji Crne Gore od sinoć i od ranih jutarnjih časova aktivan je veći broj požara, od kojih su pojedini ugrozili kuće i imovinu građana.
Najkritičnije tačke trenutno su na lokacijama Kufin Buljarica - Čanj, Đurkovići u Piperima iznad Rogama, u Kučima i Kokotima, dok požari bukte i u Podgorici, Baru, Budvi, Nikšiću, Šavniku i Bijelom Polju, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore, prenosi RTCG.
Kod Komanskog mosta stvara se veliki gusti crni dim, a livada i obližnji auto-otpad su u plamenu, dok severni vetar dodatno pojačava širenje požara.
Prema svedočenjima meštana dve plinske boce su eksplodirale, navodi RTCG.
Policija je blokirala prilaze i preusmerava saobraćaj.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, saopštilo je da je odmah po izbijanju požara na više lokacija širom zemlje preduzelo sve raspoložive mere i angažovalo sve kapacitete kojima raspolaže.
Istovremeno su, kako se navodi, hitno aktivirani mehanizmi saradnje sa Evropskom unijom, NATO savezom i državama regiona, kako bi se obezbedila dodatna pomoć iz inostranstva.
Na terenu su angažovane lokalne službe zaštite i spasavanja, kao iz drugih crnogorskih opština, Avio-helikopterska jedinica MUP-a Crne Gore, pripadnici Direktorata za zaštitu i spašavanje, višenamenski robotski sistem za gašenje požara, kao i Vojska Crne Gore i njeni vazduhoplovi.
Zbog jakog vetra i visokih temperatura i izuzetno složene situacije na terenu, kako su naveli iz policije, kapaciteti Crne Gore nisu dovoljni za potpuno savladavanje požara, pa je aktiviran Mehanizam civilne zaštite Evropske unije.
- Paralelno je, na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u zaštiti i spasavanju, zatražena i dobijena pomoć u vidu helikoptera "kamov Ka-32" nosivosti pet tona, koji deluje u rejonu Podgorice, zajedno sa našim vazduhoplovima. Tokom dana aktiviran je i zahtev za pomoć preko NATO mehanizama EADRCC centra - saopštila je crnogorska policija.
Od Centra za odgovor u vanrednim situacijama ERCC dobijena je potvrda o dolasku kanadera iz Hrvatske koji se očekuje u ranim jutarnjim časovima.
Preporučujemo
ŠIBICOM ZAPALIO ŽBUN, GORELA SELA: Užas kod Vranja
11. 08. 2025. u 17:34
POŽAR NA DEPONIJI ŠUTA: Vatra lokalizovana
11. 08. 2025. u 17:23
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)