APOKALIPSA U CRNOJ GORI: Požari divljali celu noć - u ovim delovima je najkritičnije (VIDEO)

NA teritoriji Crne Gore od sinoć i od ranih jutarnjih časova aktivan je veći broj požara, od kojih su pojedini ugrozili kuće i imovinu građana.

Foto: Printskrin/ Instagram/tve_montenegro

Najkritičnije tačke trenutno su na lokacijama Kufin Buljarica - Čanj, Đurkovići u Piperima iznad Rogama, u Kučima i Kokotima, dok požari bukte i u Podgorici, Baru, Budvi, Nikšiću, Šavniku i Bijelom Polju, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore, prenosi RTCG.

Kod Komanskog mosta stvara se veliki gusti crni dim, a livada i obližnji auto-otpad su u plamenu, dok severni vetar dodatno pojačava širenje požara.

Prema svedočenjima meštana dve plinske boce su eksplodirale, navodi RTCG.

Policija je blokirala prilaze i preusmerava saobraćaj.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, saopštilo je da je odmah po izbijanju požara na više lokacija širom zemlje preduzelo sve raspoložive mere i angažovalo sve kapacitete kojima raspolaže.

Istovremeno su, kako se navodi, hitno aktivirani mehanizmi saradnje sa Evropskom unijom, NATO savezom i državama regiona, kako bi se obezbedila dodatna pomoć iz inostranstva.

Na terenu su angažovane lokalne službe zaštite i spasavanja, kao iz drugih crnogorskih opština, Avio-helikopterska jedinica MUP-a Crne Gore, pripadnici Direktorata za zaštitu i spašavanje, višenamenski robotski sistem za gašenje požara, kao i Vojska Crne Gore i njeni vazduhoplovi.

Zbog jakog vetra i visokih temperatura i izuzetno složene situacije na terenu, kako su naveli iz policije, kapaciteti Crne Gore nisu dovoljni za potpuno savladavanje požara, pa je aktiviran Mehanizam civilne zaštite Evropske unije.

- Paralelno je, na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u zaštiti i spasavanju, zatražena i dobijena pomoć u vidu helikoptera "kamov Ka-32" nosivosti pet tona, koji deluje u rejonu Podgorice, zajedno sa našim vazduhoplovima. Tokom dana aktiviran je i zahtev za pomoć preko NATO mehanizama EADRCC centra - saopštila je crnogorska policija.

Od Centra za odgovor u vanrednim situacijama ERCC dobijena je potvrda o dolasku kanadera iz Hrvatske koji se očekuje u ranim jutarnjim časovima.