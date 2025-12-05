"ZAMAGLILO MI SE PRED OČIMA" Vozač koji je ubio devojčicu (3) kod Malče izneo svoju odbranu
VOZAČ I.S. (23) iz Zaječara, koji je optužen da je 10. juna nadomak sela Malča kod Niša izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je život izgubila trogodišnja devojčica, a tri osobe su teško povređene, izjavio je u istrazi da se samog udesa – ne seća.
Prema navodima optužnice koju je protiv njega podiglo Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, on je u svojoj odbrani naveo da se seća samo trenutka kada mu se "zamaglilo pred očima".
Pokušao je, kako tvrdi, da zaustavi vozilo, ali "ne zna šta se dalje dešavalo".
I.S. se tereti za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za kvalifikaciju za koju je zaprećena kazna zatvora od dve do čak 10 godina.
