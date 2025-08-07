Crna Gora

ZASTARA U SLUČAJU "CRNIH TROJKI" I DRUGIH AFERA PONOVO POTRESA CRNU GORU Milu pojas za spasavanje

Veliša KADIĆ

07. 08. 2025. u 20:00

Zbog protoka vremena optužbe u slučaju "crnih trojki" koje su sejale strah i mržnju u vreme režima Mila Đukanovića zastarele su i protiv aktera koji su prebijali narod neće se voditi postupci. Slično je i sa aferom "Telekom" koja je godinama potresala državu i stigla sve do SAD! U oba slučaja u debeloj hladovini likuje nekadašnji predsednik i premijer, danas počasni lider DPS-a Milo Đukanović.

ЗАСТАРА У СЛУЧАЈУ ЦРНИХ ТРОЈКИ И ДРУГИХ АФЕРА ПОНОВО ПОТРЕСА ЦРНУ ГОРУ Милу појас за спасавање

V.K.

Pre nekoliko dana Specijalno državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora protiv Mila i njegove sestre Ane Đukanović, ali i ostalih osumnjičenih u toj priči. Još u martu 2014. Ambasada SAD zvanično je potvrdila da je njihova Komisija za hartije od vrednosti i berzu došla do dokaza da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori u slučaju privatizcije držvne telekomunikacione kompanije. Po prijavi MANS-a iz 2019. postupao je i tužilac Saša Čađenović, kojeg dana terete da je počinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

Traže anketni odbor

Pokret "Evropa sad" Milojka Spajića najavio je da će tražiti formiranje Anketnog odbora, ističući da je vreme da počasni predsednik DPS odgovori na konkretna pitanja o slučaju "Telekom". Biće uključeni i druge privatizacije poput Nikšićke banke, "Primorske", "Metalca"... Inicijativu će podržati koalicija ZBCG kako bi se, kako kažu, rasvetlila uloga i odgovornost državnih organa, prvenstveno tužilaštva.

Đukanović je na odbacivanje krivične prijave MANS-a reagovao ističući da ona nije završila u fioci zbog zastare već zato što u tom slučaju nije bilo krivičnog dela.

- Sve što je u ovom predmetu urađeno tokom, ne samo šest, nego bezmalo 20 godina, rađeno je permanentno na moju štetu - naveo je Đukanović.

Politički analitičar Boško Vukićević pita zbog čega ne postoji mogućnost donošenja leks specijalisa koji bi, kako kaže, propisao da se institut zastare ne može primenjivati u slučajevima zlodela iz ondašnjeg režima.

- Tokom perioda trodecenijske autokratije režimske glavešine su, uz pomoć kontrolisanih pravosudnih institucija, nesmetano mogle da se bave kriminalnim delatnostima i da pljačkaju državu i građane. Upravo njihova višedecenijska kontrola institucija obesmišljava naknadnu uptrebu instituta zastare, ako oslobođene institucije zaista žele voditi računa o pravu i pravdi - kaže za "Novosti" Vukićević, smatrajući da nakon zastare u slučaju "zloglasih crnih trojki pravosudni instrument želi se iskoristiti i u slučaju afere 'Telekom', u vidu pojasa za spasavanje bivšeg diktatora Mila Đukanovića i njegovih kompanjona".

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAPŠENJA ZBOG ČETNIKA: Postavljanje obeležja Pavlu Đurišiću povod za rasplamsavanje novog skandala u Crnoj Gori
Crna Gora

0 0

HAPŠENJA ZBOG ČETNIKA: Postavljanje obeležja Pavlu Đurišiću povod za rasplamsavanje novog skandala u Crnoj Gori

SELO Gornje Zaostro, kod Berana, juče je bilo poprište prave drame. Postavljanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću izazvalo je gotovo trenutno usijanje i nagovestilo novi skandal u Crnoj Gori, a u priču se uključio čak i predsednik Crne Gore Jakov Milatović. Osnovno državno tužilaštvo je odmah formiralo predmet, a već su krenula i privođenja.

08. 08. 2025. u 10:53

Politika
Tenis
Fudbal
LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo

LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo