ZASTARA U SLUČAJU "CRNIH TROJKI" I DRUGIH AFERA PONOVO POTRESA CRNU GORU Milu pojas za spasavanje

Zbog protoka vremena optužbe u slučaju "crnih trojki" koje su sejale strah i mržnju u vreme režima Mila Đukanovića zastarele su i protiv aktera koji su prebijali narod neće se voditi postupci. Slično je i sa aferom "Telekom" koja je godinama potresala državu i stigla sve do SAD! U oba slučaja u debeloj hladovini likuje nekadašnji predsednik i premijer, danas počasni lider DPS-a Milo Đukanović.

V.K.

Pre nekoliko dana Specijalno državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora protiv Mila i njegove sestre Ane Đukanović, ali i ostalih osumnjičenih u toj priči. Još u martu 2014. Ambasada SAD zvanično je potvrdila da je njihova Komisija za hartije od vrednosti i berzu došla do dokaza da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori u slučaju privatizcije držvne telekomunikacione kompanije. Po prijavi MANS-a iz 2019. postupao je i tužilac Saša Čađenović, kojeg dana terete da je počinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

Traže anketni odbor Pokret "Evropa sad" Milojka Spajića najavio je da će tražiti formiranje Anketnog odbora, ističući da je vreme da počasni predsednik DPS odgovori na konkretna pitanja o slučaju "Telekom". Biće uključeni i druge privatizacije poput Nikšićke banke, "Primorske", "Metalca"... Inicijativu će podržati koalicija ZBCG kako bi se, kako kažu, rasvetlila uloga i odgovornost državnih organa, prvenstveno tužilaštva.

Đukanović je na odbacivanje krivične prijave MANS-a reagovao ističući da ona nije završila u fioci zbog zastare već zato što u tom slučaju nije bilo krivičnog dela.

- Sve što je u ovom predmetu urađeno tokom, ne samo šest, nego bezmalo 20 godina, rađeno je permanentno na moju štetu - naveo je Đukanović.

Politički analitičar Boško Vukićević pita zbog čega ne postoji mogućnost donošenja leks specijalisa koji bi, kako kaže, propisao da se institut zastare ne može primenjivati u slučajevima zlodela iz ondašnjeg režima.

- Tokom perioda trodecenijske autokratije režimske glavešine su, uz pomoć kontrolisanih pravosudnih institucija, nesmetano mogle da se bave kriminalnim delatnostima i da pljačkaju državu i građane. Upravo njihova višedecenijska kontrola institucija obesmišljava naknadnu uptrebu instituta zastare, ako oslobođene institucije zaista žele voditi računa o pravu i pravdi - kaže za "Novosti" Vukićević, smatrajući da nakon zastare u slučaju "zloglasih crnih trojki pravosudni instrument želi se iskoristiti i u slučaju afere 'Telekom', u vidu pojasa za spasavanje bivšeg diktatora Mila Đukanovića i njegovih kompanjona".