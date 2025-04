OD VANBRAČNE DECE, DO PRVE BRAČNE NOĆI: Čedo Baćović objavio knjige o intrigantnoj temi - ljubavnom životu Crnogorki

Kao stubovi porodica čuvale su bratstva, bile ponosne majke, sestre i devojke. Ipak, svoju intimu vekovima su krile kao "zmija noge", o njoj su stidljivo šaputale sve dok nije došlo novo slobodnije vreme. Upravo je ta tema zaintrigirala književnika Čeda Baćovića, koji je hrabro, bez štita, zavirio u "osinjak" -ljubavni život Crnogorki!

- Crnogorke su na našim prostorima poznate kao heroine, majke, sestre, supruge, ali svaka od njih imala je svoj život u koji niko nije mogao da zaviri. Ja sam rešio da zakucam na vrata njihove intime, ne da ih povredim, već da ih predstavim da su i one od krvi i mesa i da imaju pravo na svoje živote, na ljubav i malo nežnosti. Nije to bila jeres ili zabranjeno voće - priča za "Novosti" Baćović koji je objavio dve knjige o ljubavnom životu Crnogorki, ali i Crnogoraca.

Naš sagovornik dodaje da je slušao golicave priče u narodu još kao dečak, pa iako ih je vreme pregazilo, posebno njihove aktere, on je nastavio da sakuplja i beleži.

- Gde će odleteti devojačko oko? Tadašnji svet imao je stege i držalo se mnogo do morala. Slušao sam u mojim Banjanima priče ako su ženi dok sedi rastavljena kolena to bi značilo njen moralni pad i posrnuće. Nevinost joj je bilo najveće imanje koje je imala i morala je čuvati - kaže Baćović.

Jednu lepu Katunjanku, udovicu, saleteli prosci, pa da bi se odužila uspomeni svoga muža, ode na grob i počne da tuži: "Mene neki ljudi traže, a ja 'oću, a da što ću, moj Ilija, kuku mene!"

Prva bračna noć

UOČI svadbe, pita šćer majku:

- Kad me svatovi izvedu, ko me može uz put pomilovat?

- Do muževljeve kuće kumovsko je do grla a đeverovo do pasa.

- A kad prekoračim muževljev prag?

- Muževljevo je od glave do pete!

- A ko će mi, majko, prije no legnem, raskopčati zubun i skinut đečermu?

- Ne pitaj, šćeri, lako je za zubun i đečermu, prije nego ih se dotakneš - puce će popucati same. Kakva god bila, nećeš biti mirna. Za onim, što u toku noći izgubiš, bićeš tužna i ružna, a ono što dobiješ, to ćeš sama najbolje ocijeniti kakvo je!