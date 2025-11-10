IZMENE NA DEVET LINIJA JAVNOG PREVOZA: Zbog radova u ovom delu Beograda od sutra autobusi saobraćaju drugim trasama
TOKOM izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Pariske komune, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Radoja Dakića do zone raskrsnice sa Ulicom narodnih heroja, od 11. do 19. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Radovi podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake, gledano u smeru ka Opštini Novi Beograd, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Radoja Dakića do zone raskrsnice sa Ulicom narodnih heroja, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:
– Linije 18 i 78 će u smeru ka Opštini Novi Beograd saobraćati Ulicom Tošin bunar, Bulevarom Zorana Đinđića, Ulicom narodnih heroja i dalje svojim redovnim trasama (linija 78 u skladu sa radovima u Ulici neznanog junaka i na Starom savskom mostu), dok će u smeru ka Zemunu saobraćati svojim redovnim trasama;
Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta.
