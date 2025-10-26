JEDNOSMERNO KA BANJICI: Izmene u saobraćaju zbog radova, privremeno se ukidaju trole 40 i 41
TOKOM izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Neznanog junaka, na delu od ulice Crnotravska (stara okretnice) do ulice Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, u periodu od 27. oktobra do 5. novembra, saobraćajće se odvijati jednosmerno ka Banjici i doći će do promena u radu linija javnog prevoza.
Trolejbuske linije broj 40 i 41 se privremeno ukidaju a uspostavlja se autobuska linija broj 41A, Studentski trg – Banjica 2, koja će u smeru ka Banjici saobraćati redovnom trasom trolejbuske linije broj 41, dok će u smeru ka gradu saobraćati ulicama Crnotravska, Raška, Mihaila Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića i dalje redovnom trasom trolejbuske linije broj 41
Linija broj 34 – vozila će u smeru ka ulici Pere Velimirovića saobraćati redovnom trasom dok će u smeru ka Topčiderskom brdu saobraćati ulicama Pivljanina Baje, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića i dalje redovnom trasom
Linije broj 59, 78 i 47N - vozila će u smeru ka Petlovom brdu, Banjici i Resniku saobraćati redovnim trasama (linija br. 47N u skladu sa radovima u ulici 13. oktobra u Resniku), dok će u smeru ka Trgu Slavija, Zemunu i Trgu republike saobraćati ulicama Crnotravska, Raška, Mihaila Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Ljutice Bogdana i dalje redovnim trasama (linija br. 78 u skladu sa radovima na Starom savskom mostu);
Linija broj 49 - vozila će zbog istovremenih radova u ulici Bulevar vojvode Mišića, u smeru ka naselju „Stepa Stepanović“ saobraćati ulicama Paštrovićeva, Bulevar vojvode Mišića, Mostarska petlja, Bulevar vojvode Putnika, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Neznanog junaka i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Banovom brdu saobraćati ulicama Crnotravska, Raška, Mihaila Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Bulevar vojvode Putnika, Mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, Paštrovićeva i dalje redovnom trasom
Linija broj 94 - vozila će zbog istovremenih radova u ulici Bulevar vojvode Mišića, u smeru ka Resniku saobraćati ulicama Most na Adi, Bulevar vojvode Mišića, Mostarska petlja, Bulevar vojvode Putnika, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Neznanog junaka i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati ulicama Crnotravska, Raška, Mihaila Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Bulevar vojvode Putnika, Mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, Most na Adi i dalje redovnom trasom.
Vozila JGP-a će na izmenjenom delu trasa koristiti sva postojeća stajališta.
