PLES U ZLATNOM DOBU: Besplatan program za Čukaričane u SC "Žarkovo"

BESPLATNI časovi plesa za odrasle, u okviru programa "Ples u zlatnom dobu 2025", biće organizovani svakog četvrtka, počev od danas i trajaće do oktobra.

foto V Mitrić

Čukaričani će biti u prilici da se rekreiraju u Sportskom centru "Žarkovo" od 17.00 do 18.00.

Ovaj program namenjen je odraslima i prilagođen je svima bez obzira u kakvoj su fizičkoj formi.

- Polaznici će imati priliku da savladaju osnove standardnih i latinoameričkih plesova, kao i popularnih društvenih igara uz stručnu podršku instruktora. Časove plesa organizujemo u saradnji sa Sokolskim društvom Beograd Matica. Učestvovanje je potpuno besplatno, a zainteresovani mogu da se prijave u SC "Žarkovo" - saopštili su u GO Čukarica.