POZIV NA IMUNIZACIJU: GO Zemun

Dom zdravlja Zemun od 22. do 30. aprila organizuje akciju otvorenih vrata imunizacije HPV vakcinom, u prostorijama Savetovališta za zdravu školsku decu.

Vakcina se može primiti bez zakazivanja uz zdravstvenu knjižicu od 8.00 do 18.00. Imunizacija je besplatna za decu od 9 do 19 godina. Takođe, neophodno je da deca do 15 godina dođi u pratnji roditelja.