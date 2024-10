POMOĆ U KUĆI ČEKA OKO 1.000 BEOGRAĐANA: Veliko interesovanje u prestonici za uslugu gerontodamaćica

GRAD Beograd raspisao je tender za dodelu novogodišnjih vaučera u iznosu od 6.000 dinara za decu i mlade Beograda do 19 godina, kao i za zaposlene u predškolskim ustanovama. To je na konferenciji za novinare u Starom dvoru rekao gradonačelnik prestonice Aleksandar Šapić i dodao da su za to obezbeđena sredstva i naveo da očekuje da ona bude isplaćena regularno, kao i prethodne dve godine.