E. B. T. | 28. jun 2020. 21:40 | Komentara: 0

u nedelju

SVI putnici koji dolaze u Grčku od 1. jula moraju najmanje 48 sati pre ulaska u zemlju, da popune poseban onlajn formular PLF Passenger Locator Form i da daju detaljne informacije o mestu polaska, trajanju prethodnog boravka u drugim zemljama i adresi u Grčkoj. To je samo jedna od mera koje propisujeobjavljeni Protokol za putnike koji stižu u tu državu.

Direktor JUTA Aleksandar Seničić je za "Novosti" istakao da ovaj dokument, koliko je video, ne sadrži nikakve posebne novine, ali da će detaljnije tumačenje imati u ponedeljak:

- Šta precizno znači protokol i da li smo mi izuzeti, o tome ne mogu sada ništa da kažem. Prvi čarter--let kreće 1. jula, idemo za Skijatos i videćemo na licu mesta kako sve funkcioniše.

Govoreći o PLF formularu, on objašnjava da su agencije i do sada to radile u elektronskoj formi, i dostavljale ga na granici. Ističe da je sada nejasno da li mora da se popunjava onlajn za svakog gosta posebno.

- Na osnovu onoga što sam pročitao u Protokolu, pravila za samoizolaciju od 24 sata su ista, kao i testiranje na koronu, koje je nasumično - ističe Seničić. - Imamo saznanja da će naši turisti biti izuzeti od toga. Poslednja četiri dana nije testiran niko iz naših organizovanih grupa, iz autobusa, samo petoro turista koji su išli privatnim prevozom.

U Grčkoj se trenutno nalazi više od 10.000 naših državljana, a od nasumično testiranih hiljadu građana niko nije bio pozitivan.