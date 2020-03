S. K. - M. S. | 07. mart 2020. 21:49 |

Stotinak navijača Partizana došlo je iz Budve, Bara i Nikšića s namerom da pomogne svojim ljubimcima da pobede Kotorane i tako ostanu u A-1 Regionalnoj ligi. Međutim, neki su bili revoltirani zbog pretresa na ulazu u bazen. Nisu hteli to da dozvole, a onda su kamenjem sa obližnje plaže zasuli staklene površine na bazenu i jedno policijsko vozilo. Demolirane su i prostorije za borilačke veštine. Prema prvim informacijama niko nije povređen, ali ima privedenih navijača. Svi će biti privedeni sudiji za prekršaje.





LIGA PROŠIRENA

HAOS u Budvi. Na bazenu "Dragan Trifunović" u subotu su se sukobili policija i navijači Partizana, koji su došli da pruže podršku svojim vaterpolistima u meču sa kotorskim Primorcem. Obračun je bio žestok, u plivalištu je bačen i suzavac, a van objekta letele su i kamenice.Pošto su tribine ispražnjene, na sastanku je odlučeno da se meč poslednjeg kola grupe za plasman od 5. do 10. mesta A-1 Regionalne lige odigra u nedelju (18.00) bez prisustva publike.- Sve se desilo za vreme predstavljanja ekipa, tri minuta pre početka meča. Došlo je do komešanja između naših navijača i policije. Prilikom izbacivanja navijača iz plivališta, u jednom trenutku bačen je i suzavac, tako da nismo mogli ni da dišemo. Ljudi iz Budve sproveli su nas do svlačionica. I na tome im veliko hvala. Od igrača, članova stručnog štaba i rukovodstva kluba niko nije povređen. Veoma nam je žao što se ovo desilo - istakla je u telefonskom razgovoru direktorka kluba sa Banjice Tatijana Rakas.UO Regionalne lige je pre neki dan A-1 ligu sa 10 proširilo na 12 članova. Partizan i Primorac u direktnom duelu odlučuju ko će kao poslednji igrati baraž sa trećeplasiranom ekipom iz A-2 lige, riječkim Primorjem. Crno-beli moraju da pobede, dok je Kotoranima dovoljan i bod.