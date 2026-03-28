Politika

BLOKADERI, MASKE SU VAM PALE: Igrate se revolucijom, a sve je životom platila mlada devojka

Novosti online

28. 03. 2026. u 13:43

TEROR manjine dug godinu i po dana iznedrio je žrtvu.

БЛОКАДЕРИ, МАСКЕ СУ ВАМ ПАЛЕ: Играте се револуцијом, а све је животом платила млада девојка

Novosti

Cenu plenumaškog divljanja i njihovih mračnih rušilačkih planova platila je mlada Milica, devojka, stara tek 25 godina. Studentkinja sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.  

Punih godinu i po dana pod maskom borbi za ideale manjina je terorisala većinu. Godinu i po dana blokada, nasilja i agresije pretvorili su naše institucije u poligone za haos. Danas, maske su konačno pale. Dokazi pronađeni na Filozofskom fakultetu u Beogradu lede krv u žilama. Registratori sumnjivog novca, tajne donacije i što je najsramnije i zalihe biber sprejeva.

To nije oprema studenata, to je arsenal onih koji su planirali rušenje države a ne polaganje ispita.

Dok su glumili žrtve u mraku smišljali su napade na policiju i neistomišljenike.

Ali, nasilje uvek ima svoju cenu. Najveću i najstrašniju cenu platila je 26. marta, u 22.40 sati, jedna mlada devojka studentkinja od 25 godina. Dok su se takozvani plenumaši igrali revolucije, dok su pijani i drogirani zaposedali hodnike fakulteta, ugašen je jedan nevin život.

(24sedam)

