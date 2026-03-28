BLOKADERI, MASKE SU VAM PALE: Igrate se revolucijom, a sve je životom platila mlada devojka
TEROR manjine dug godinu i po dana iznedrio je žrtvu.
Cenu plenumaškog divljanja i njihovih mračnih rušilačkih planova platila je mlada Milica, devojka, stara tek 25 godina. Studentkinja sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Punih godinu i po dana pod maskom borbi za ideale manjina je terorisala većinu. Godinu i po dana blokada, nasilja i agresije pretvorili su naše institucije u poligone za haos. Danas, maske su konačno pale. Dokazi pronađeni na Filozofskom fakultetu u Beogradu lede krv u žilama. Registratori sumnjivog novca, tajne donacije i što je najsramnije i zalihe biber sprejeva.
To nije oprema studenata, to je arsenal onih koji su planirali rušenje države a ne polaganje ispita.
Dok su glumili žrtve u mraku smišljali su napade na policiju i neistomišljenike.
Ali, nasilje uvek ima svoju cenu. Najveću i najstrašniju cenu platila je 26. marta, u 22.40 sati, jedna mlada devojka studentkinja od 25 godina. Dok su se takozvani plenumaši igrali revolucije, dok su pijani i drogirani zaposedali hodnike fakulteta, ugašen je jedan nevin život.
Preporučujemo
LOKALNI IZBORI: Blokaderi potegli pištolje na ljude, tuku i prave nerede
29. 03. 2026. u 07:00 >> 13:58
BRNABIĆEVA: Nemate pojma o izborima, zato vam treba i pomoć ovih sa hrvatskim tablicama
29. 03. 2026. u 13:40
USTAŠE PRUŽAJU KOMPLETNU LOGISTIKU, OD TRANSPORTNE DO MEDIJSKE
29. 03. 2026. u 13:31
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
